Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine, ma si sa che due veicoli si sono scontrati frontalmente. La giovane vittima, la bambina di 10 anni, è purtroppo deceduta sul colpo, generando un profondo dolore in tutta la comunità.



I feriti sono stati prontamente trasportati all'ospedale Perinei di Altamura per ricevere cure mediche. Due di loro sono stati classificati in condizioni gravi, indicati come "codice rosso", mentre altri due sono stati identificati come "codice giallo". Un quinto ferito è stato medicato direttamente sul luogo dell'incidente, dove sono intervenuti sia un'automedica che tre ambulanze del servizio di emergenza 118.



L'indagine sull'accaduto è attualmente condotta dagli agenti della polizia locale di Altamura, i quali stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'impatto e stabilire le cause dell'incidente.

GRAVINA IN PUGLIA - Nel corso di una mattinata che doveva essere come tutte le altre, una tragedia ha colpito la provincia di Bari. Oggi, verso le 11:20, un incidente stradale ha portato alla morte di una bambina di soli 10 anni e ha ferito altre cinque persone. L'incidente è avvenuto sulla provinciale 230, la strada che collega Gravina in Puglia a Spinazzola, nel Barese.