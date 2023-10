Tragedia sulla Provinciale 238: 41enne perde la vita in un incidente mortale

CORATO - Una tragedia ha colpito la Provinciale 238, la strada che collega Corato ad Altamura, portando alla scomparsa del 41enne Pietro Auciello, originario di Modugno. L'incidente stradale, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha visto Auciello coinvolto mentre era alla guida di una motocicletta, che si è schiantata contro un muretto a secco.L'incidente ha richiesto l'intervento tempestivo del servizio di emergenza 118, ma nonostante tutti gli sforzi, la vita di Pietro Auciello non ha potuto essere salvata. La notizia della sua tragica morte ha lasciato la comunità locale in lutto e sgomento.Le circostanze precise dell'incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di determinare le cause che hanno portato al tragico schianto contro il muretto. Questo incidente serve come un triste promemoria dell'importanza della sicurezza stradale e della necessità di prestare sempre attenzione alla guida.La salma del 41enne sarà trasferita domani alle 12 presso la cappella del cimitero di Modugno, dove parenti e amici avranno l'opportunità di rendere omaggio a Pietro Auciello e condividere il loro dolore in questo momento di profonda tristezza. La comunità locale si unisce nel cordoglio per questa tragica perdita e offre le proprie condoglianze alla famiglia di Auciello.