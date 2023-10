Italia-Malta: standing ovation al San Nicola per Spalletti

Dopo aver evidenziato la crescita del "suo" gruppo ai microfoni Rai nella consueta intervista a bordo campo del post gara, alla standing ovation per gli azzurri è seguita quella tributata a Luciano Spalletti. Il commissario tecnico della Nazionale è stato a lungo applaudito dai 56.186 presenti al San Nicola per aver saputo gestire una settimana difficile a seguito della tegola del Calcioscommesse abbattutasi su Coverciano e la cui caduta ha rischiato di compromettere la serenità e la concentrazione degli azzurri in vista della gara giocata ieri sera a Bari. Il 4-0 inflitto a Malta nella serata di sabato 14 ottobre 2023 ha rappresentato il superamento di questa fase critica che è coincisa con il decimo successo dell'Italia nelle partite giocate nel capoluogo pugliese.