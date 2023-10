Tragedia sulla statale da Lecce a Maglie: muore un 22enne in un incidente stradale, ferita moglie incinta

MAGLIE - In una mattina segnata da una terribile tragedia, un grave incidente stradale si è verificato oggi sulla statale che collega Lecce a Maglie, precisamente allo svincolo per la San Donato-Galugnano. Un veicolo è uscito di carreggiata, ribaltandosi e finendo contro il guardrail.Nell'incidente, un giovane di soli 22 anni ha perso la vita, mentre la sua moglie, incinta di 7 mesi, ha riportato gravi ferite. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del servizio medico di emergenza, il 118. La donna è stata prontamente soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, dove riceverà le cure necessarie per le sue ferite gravi.Purtroppo, per il giovane di 22 anni coinvolto nell'incidente, non c'è stato nulla da fare, e la tragedia ha portato alla sua prematura scomparsa. Le circostanze esatte dell'incidente rimangono ancora in fase di indagine per determinare le cause che hanno portato a questa terribile perdita. La comunità locale è scossa da questo dramma, e le autorità competenti stanno lavorando per comprendere appieno quanto accaduto. La nostra più sentita solidarietà va alla famiglia colpita da questa dolorosa tragedia.