Trani, inaugurazione della nuova sede distaccata della Soprintendenza ABAP a Palazzo Valenzano

TRANI - Il 23 ottobre alle 18:30, la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia inaugurerà la sua nuova sede distaccata presso il prestigioso Palazzo Valenzano a Trani. L'evento si terrà nella storica piazza Sacra Regia Udienza di Trani, attuale sede dell'Archivio Notarile Distrettuale, della sezione di Archivio di Stato e del Consiglio Notarile Distrettuale.All'inaugurazione saranno presenti il Direttore Generale per l'Archeologia, le Belle arti e il Paesaggio del MiC, Luigi La Rocca, insieme a numerose personalità del territorio. La Dirigente Anita Guarnieri guiderà l'apertura ufficiale della sede distaccata della Soprintendenza per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.Questo nuovo ufficio, situato nel cuore del centro storico di Trani, con vista sul porto, di fronte alla Cattedrale romanica e nelle vicinanze del Tribunale e del Castello Svevo, rappresenta un passo significativo verso una presenza costante del Ministero della Cultura nel territorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani.La Soprintendente, Anita Guarnieri, spiega l'importanza di questa scelta: "La Soprintendenza ABAP BAT FG, istituita nel 2016, ha la sua sede centrale a Foggia. Abbiamo voluto creare una sede per ciascuna provincia, migliorando così la nostra presenza sul territorio, anche a beneficio dei tanti professionisti di questo comprensorio. Possiamo definirlo un momento di svolta nelle modalità operative sul territorio della BAT, nell'ottica di una condivisa volontà con l'Archivio di Stato di ottimizzare le risorse MiC in termini di razionalizzazione ed efficienza, e rafforzamento degli istituti ministeriali. La nuova sinergia con l'Archivio di Stato di Bari con sede a Trani consentirà un maggiore dialogo a vantaggio della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale presente."L'apertura della sede di Trani comporterà diversi benefici, tra cui il potenziamento degli uffici. Grazie alla disponibilità del personale di accoglienza, fruizione e vigilanza di entrambi gli istituti, saranno organizzati convegni, iniziative ed eventi di valorizzazione del patrimonio culturale.La sede sarà aperta al pubblico su prenotazione tutti i giorni dalle 9:30 alle 12:30 e il martedì e il giovedì dalle 9:30 alle 16:00. Questa nuova sede distaccata rappresenta un passo significativo verso la promozione e la protezione del patrimonio culturale della regione.