Un tour turistico ecosostenibile in risciò elettrico alla scoperta della 'Via delle Orecchiette' a Bari Vecchia con Piero Armenti

BARI - Piero Armenti, l'ideatore della famosa Pagina Facebook "Il mio viaggio a New York," ha portato la sua passione per i viaggi e l'esplorazione anche nella suggestiva regione della Puglia, dove ha presentato il suo nuovo libro. Durante la sua visita al capoluogo pugliese, Bari, ha avuto l'opportunità di vivere un'esperienza turistica unica ed ecosostenibile, guidato da una guida locale eccezionale, la signora Nunzia.L'influencer Piero Armenti ha condiviso la sua avventura attraverso un video, dimostrando come sia possibile esplorare la città vecchia di Bari in modo responsabile nei confronti dell'ambiente. L'elemento chiave di questa esperienza è stato l'uso di risciò elettrico, una scelta di trasporto eco-friendly che consente ai visitatori di ridurre l'impatto ambientale delle loro esplorazioni.Il tour è iniziato con un viaggio panoramico in risciò elettrico attraverso le affascinanti strade di Bari Vecchia, consentendo a Piero Armenti e ai suoi genitori di ammirare i suggestivi paesaggi e i tesori nascosti della città. La scelta del risciò elettrico non solo ha permesso di esplorare la città in modo sostenibile, ma ha anche aggiunto un tocco di autenticità all'esperienza.Il momento culminante del tour è stato l'arrivo nella famosa "Via delle Orecchiette," un luogo emblematico di Bari dove è possibile immergersi nella cultura gastronomica locale. Qui, Piero Armenti ha incontrato la signora Nunzia, un'iconica figura locale che rappresenta il cuore e l'anima della tradizione culinaria pugliese. La signora Nunzia ha condiviso la sua passione per i prodotti tipici di Bari Vecchia, inclusa la celebre pasta orecchiette, offrendo ai visitatori un assaggio autentico della cucina pugliese.Questo viaggio ecologico e gustoso ha dimostrato come sia possibile esplorare le meraviglie di Bari Vecchia in modo sostenibile, rispettando l'ambiente e abbracciando la cultura locale. L'iniziativa di Piero Armenti è un esempio ispiratore di come il turismo responsabile possa arricchire le esperienze di viaggio, consentendo ai visitatori di scoprire il meglio di una destinazione senza danneggiarla. Condividendo la sua avventura, Armenti ha anche invitato altri a seguire le sue orme nell'esplorazione di luoghi unici e nelle interazioni con le comunità locali. Un viaggio che non solo alimenta la mente e il cuore, ma anche l'anima di chi lo compie.