Verso la finale di 'Miss Universe Italy 2023': inclusività, due mamme in finale e tanta bellezza

Miss Universe Italy 2023, contest nazionale di bellezza si avvia verso il grande show finale previsto per domenica 8 ottobre 2023 all’interno de "Lo Smeraldo" - Ricevimenti di lusso in Puglia. Saranno quindi, come noto, 21 le bellezze in rappresentanza di tutte le Regioni italane, che si contederanno fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss Universe in programma il 18 novembre 2023 in El Salvador. Miss Universe Italy 2023, contest nazionale di bellezza si avvia verso il grande show finale previsto per domenica 8 ottobre 2023 all’interno de "Lo Smeraldo" - Ricevimenti di lusso in Puglia. Saranno quindi, come noto, 21 le bellezze in rappresentanza di tutte le Regioni italane, che si contederanno fascia, corona e diritto a rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss Universe in programma il 18 novembre 2023 in El Salvador.





Questo l’elenco delle finaliste. Fabiana Gargarella rappresenterà l’Abruzzo, Lara D’Angiolillo la Basilicata, Francesca Comandè la Calabria, Filomena Venuso la Campania, Angela Di Grazia l’Emilia Romagna, Federica Iacopino il Friuli Venezia Giulia, Arianna Galli il Lazio, Erika Pisano la Liguria, Lisney Corradin la Lombardia. Le Marche saranno rappresentate da Carmen Panepinto, Vanessa Di Lernia il Molise, Federica Negri il Piemonte, Ginevra Morganti la Puglia, Alessia Del Monte la Sardegna, Andrea Pepi la Sicilia, Michelle Bonati la Toscana, Camilla Franchetto il Trentino Alto Adige, Andrea Ingrosso l’Umbria, Marcella Marlene Casillo la Valle D’Aosta, Zoe Battiston il Veneto, Sofia Costantini la ventunesima finalista con la fascia Fan Vote.





Miss Universe Italy 2023. Il format made in Italy





https://www.instagram.com/missuniverseitaly.muit/ La finale italiana di Miss Universe Italy, in programma per l'otto ottobre, ha visto come detto la partecipazione di 50 concorrenti Miss semifinaliste, ognuna orgogliosa rappresentante di una regione della penisola italiana e la più votata dal pubblico del web “Fan Vote”. Dopo il primo passaggio svoltosi martedì scorso, solo 21 di loro, sono state scelte paer lo show finale in programma domenica prossima. E tra loro due mamme. Belle ed orgogliose di esserlo. Da evidenziare infine è possibile seguire il contest di Miss Universe Italy sui canali ufficiali www.missuniverseitaly.net e sui social facebook e instagram agli indirizzi https://www.facebook.com/missuniverseitaly.muit





I dettagli di Miss Universe Italy





Un concorso di bellezza che si rispetti e che ha appeal internazionale come appunto Miss Universe, cura tutti i dettagli, soprattutto perché fanno la differenza. Andiamo a conoscerli più da vicino.

La Corona di Miss Universe Italy, originale ed unica nel suo stile, è stata realizzata dal maestro orafo Moreno Barachino, che ha seguito come ispirazione proprio l’Universo, con la sua moltitudine di stelle brillanti. Alcuni degli abiti che le finaliste di Miss Universe Italy 2023 oltre che quello della futura Miss Universe Italy, sono creature di Erasmo Fiorentino che è stato scelto come stilista ufficiale che realizzerà gli abiti che la vincitrice indosserà nella 72esima finale internazionale di Miss Universe in El Salvador. Trucco e parrucco da sempre in un beaty-contest hanno un peso ed unimportanza fondamentale. I make-up artist di Miss Universe sono guidati da una figura di profilo internazionale come l’azienda che rappresenta: parliamo di Pablo, art director di Gil Cagnè – Baldan Group. Gli hair stilist delle Miss invece sono guidati da Antonio Pugliese di Avantgarde, professionista del settore moda capelli, che ha costruito una grande squadra di parrucchieri provenienti da tutta la penisola e che dal primo giorno si sono presi cura delle acconciature delle ragazze.





Gli ospiti dello show finale





A presentare lo show della finale nazionale sarà Daniele Battaglia, noto per la sua versatilità e il successo ottenuto insieme a Diletta Leotta nello show "105 Take Away", accanto a lui la brillante e bella Fabrizia Santarelli, reduce dall'esperienza a Sportitalia, che porterà charme ed entusiasmo alla serata. Tra gli ospiti confermati, Viviana Vizzini Miss Universe Italy 2020, l’attore e comico Enzo Salvi, il trasformista Vittorio Marino e la talentuosa cantante Luvi. La madrina della notte della bellezza, sarà Virginia Stablum, Miss Universe Italy 2022, che ha rappresentato l'Italia alla finale di Miss Universe tenutasi a New Orleans lo scorso dicembre.





Il Concorso più inclusivo del pianeta





Miss Universe Italy 2023 è la competizione nazionale che ha come fine la ricerca della ragazza che rappresenterà al meglio l’Italia alla finale di Miss Universe®. Bellezza e non solo quella. Il concorso infatti punta i riflettori anche e soprattutto su personalità e cultura, stile ed eleganza delle concorrenti. Una kermesse estremamente contemporanea, capave di unire la tradizionale ricerca del bello allo studio di contenuti multimediali progettati e strutturati dalle stesse Miss, che si mostrano come sono tutti i giorni. Eleganza ed innovazione quindi, che fanno sineria e sintesi e danno vita ad una immagine nuova, fresca e ricercata rispetto ad un beauty contest tradizionale. Ma l’aspetto che più di tutti deve balzare ali occhi el pianeta è che di fatto Miss Universe® è un’organizzazione globale che è soprattutto inclusiva: aperta alle mamme, alle donne incinte e/o sposate, capace di celebrare le donne di tutte le culture e background differenti, aiutandole a realizzare i loro obiettivi attraverso esperienze che costruiscono la loro confidence e creano opportunità di successo. L’esperienza Miss Universe consente alle donne quindi, di sviluppare fiducia in se stesse e di seguire le proprie ambizioni, spianando loro la strada verso il successo personale e professionale.





La storia del Concorso





Miss Universe è uno dei più prestigiosi concorsi al mondo, seguito ogni anno da circa 600 milioni di spettatori in tutto il pianeta. Nato in California nel 1952, il concorso è gestito dal gruppo WME/IMG, che lo ha rilevato da Donald Trump nel 2015. Miss Universo è uno dei concorsi di bellezza maggiormente pubblicizzati al mondo ed in assoluto il concorso più seguito sui social con 13 milioni di follower su Facebook e 5 milioni su Instagram. L’Italia non è mai riuscita a raggiungere il primo posto, aggiudicandosi la seconda posizione nel 1960 e nel 1987. Da evidenziare che dalla prossima edizione, quella targata 2023, Miss Universe aprirà alle donne incinte, già madri e sposate.