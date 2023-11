A Cassano delle Murge 'Autunno in cantina'



CASSANO DELLE MURGE (BA) - La magia del Natale si accende a Cassano delle Murge con una serie di eventi speciali organizzati dalla Cantina Gentile, un gioiello nel cuore della Murgia barese. Questo periodo festivo vedrà la Cantina trasformarsi in un vivace centro di cultura, gusto e tradizione, offrendo ai visitatori un'esperienza unica nel suo geniale connubio di vino, arte e letteratura.





Il calendario degli eventi prende il via domenica 17 novembre, alle 17.30, con un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon vino: la degustazione gratuita del vino Novello, il primo frutto della nuova annata. Accompagnato da una selezione di prodotti tipici della tradizione della Murgia barese, questo evento rappresenta un'occasione unica per immergersi nei sapori autentici del territorio.

Il viaggio tra le eccellenze locali prosegue venerdì 24 novembre, alle 19.30, con la presentazione del libro "La casa delle Vedove" di Tinta Valentini, un evento che promette di essere un incantevole incontro tra letteratura e passione enologica.

Il 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata dalle 18 alle 20, la Cantina ospiterà una tradizionale pettolata e l'inaugurazione della mostra "Chapeau al Vino". Curata dalla dott.ssa Carmen Fresa, la mostra offre un affascinante viaggio attraverso 60 anni di cappelli femminili, simboli dell'evoluzione dello stile e della moda.

Giovedì 14 dicembre, alle 19.30, si terrà la presentazione del libro "Cartografia del Sale" di Dario Carmineo, un altro appuntamento da non perdere per gli appassionati di cultura e vino.

Inoltre, nei giorni 10, 17 e 21 dicembre, si svolgeranno le estrazioni della tombola natalizia di Cantina Gentile, un momento di festa e fortuna per i visitatori del punto vendita.

Il presidente della Cantina, dott. Vincenzo Gentile, sottolinea l'importanza di questi eventi: "La Cantina Gentile è più di un produttore di vino; è un cuore pulsante per la comunità. Questi eventi rappresentano il nostro impegno nel promuovere la cultura, l'aggregazione e lo sviluppo economico e sociale del nostro amato territorio".

Questi eventi saranno anche l'occasione perfetta per scoprire il nuovo punto vendita della Cantina, situato all'interno della suggestiva torre vinaria. Un luogo magico dove i visitatori possono esplorare e acquistare i rinomati vini di Cantina Gentile, oltre a una varietà di gustosi regali natalizi.

Vi aspettiamo per brindare insieme e vivere la magia del Natale a Cassano delle Murge, nel calore e nella tradizione di Cantina Gentile.





Per info:

Cantina Gentile

Via Grumo, 1 - 70020 Cassano delle Murge (BA)

080763294