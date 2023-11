Il genio creativo italiano illumina gli Stati Uniti: Tour Usa biennale ‘23/’24 di Luisella Cantatore

(CORONA - Bronzo - H 29 cm)







L'artista di punta, Luisella Cantatore, originaria di Bari, è una pittrice e scultrice nota per la sua capacità di narrare passioni, speranze e tormenti umani attraverso il linguaggio raffinato dell'arte. Le sue opere hanno ottenuto riconoscimenti prestigiosi, tra cui il Premio "Dea Ebe" nel 2021 e il "Federico II - International Award" nel 2023, contribuendo all'espansione della cultura e dell'arte italiana a livello globale.

BARI - L'arte italiana si prepara a varcare gli oceani e ad incantare gli Stati Uniti attraverso il prestigioso USA TOUR BIENNIAL ‘23/’24, guidato dalla visionaria artista pugliese Luisella Cantatore ed ideato dalla Fondazione Effetto Arte. Questo straordinario progetto espositivo ed editoriale sarà un viaggio senza precedenti, offrendo un assaggio della creatività italiana attraverso una varietà di espressioni artistiche.Il tour toccherà quattro tra le città più iconiche degli USA: Los Angeles, Miami, New York e Washington. In queste metropoli, opere di artisti accuratamente selezionati nel campo della pittura, scultura, fotografia, design e videoarte saranno esposte in un'esperienza innovativa e coinvolgente.Le date e i luoghi del Tour Biennale negli USA '23/'24 sono i seguenti:- Washington: Hilton Washington DC Capitol Hill, 24 novembre 2023- Miami: Spectrum Miami, 6-10 dicembre 2023- Los Angeles: LA Art Show, 14-18 febbraio 2024, LA Convention Center West Hall- New York: Art Expo New York, 4-7 aprile 2024, Pier 36 a ManhattanLa cerimonia inaugurale avrà luogo il 24 novembre 2023 presso l'Hilton Washington DC Capitol Hill. In questa occasione, alla presenza di esperti d’arte e personalità provenienti da varie parti del mondo, saranno presentate per la prima volta le opere selezionate.La seconda tappa si svolgerà a Spectrum Miami nella prima settimana di dicembre, offrendo un'esperienza dinamica e interattiva con opere e performance di artisti internazionali.La terza tappa nel mese di febbraio porterà il Tour presso la LA Art Show, rinomata fiera d'arte internazionale che accoglie gallerie da tutto il mondo.L'epico Tour culminerà alla 45ª edizione di Art Expo New York, un appuntamento imperdibile per gli appassionati del settore, ospitando più di 200 gallerie e artisti da tutto il mondo.