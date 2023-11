A Putignano 'Il libro volante': dal 16 al 19 novembre il Festival per piccoli lettori

PUTIGNANO – Putignano legge con l’infanzia. Letture ad alta voce, mostre, laboratori, incontri per piccole lettrici e piccoli lettori. Prosegue il viaggio de “Il libro volante – Leggere con l’infanzia”. Dopo le letture ad alta voce nelle scuole del territorio, dal 16 al 19 novembre il festival si sposta alla Biblioteca Comunale di Putignano.Il festival, promosso dall’amministrazione Comunale di Putignano – Assessorato alla Cultura e organizzato dall’associazione La Zizzania in collaborazione con Edizioni Radici Future, è giunto alla 9^ edizione. Un traguardo impreziosito quest’anno dal sostegno del CEPELL - Centro per il Libro e la Lettura. Il festival rientra, infatti, tra le azioni del progetto “Putignano Legge. La felicità abita nei libri” vincitore del bando “Città che Legge 2021” promosso dal CEPELL.«Prendere per mano un festival e farlo crescere credo sia l'atto più generoso che un amministratore possa fare. Così è stato con Il libro volante che – commenta Rossana Delfine, assessora alla Cultura di Putignano – in questa formula di coinvolgimento totale dei giovani lettori della nostra città vede premiato il coraggio di investire in cultura. Un ringraziamento doveroso a tutti i lettori volontari che, da oltre un mese, stanno leggendo i libri che abbiamo scelto. Un plauso speciale all’associazione culturale La Zizzania che sta curando, assieme al direttore artistico Leonardo Palmisano, tutto il progetto nei minimi dettagli e all’associazione Arte in viaggio che anche quest'anno impreziosisce con i lavori di giovani talenti le sale della nostra Biblioteca Comunale. Ci vediamo dal 16 al 19 perché Putignano è una Città che Legge!».«Il libro volante – commenta Antonella Capozza, dell’associazione La Zizzania – è un festival che rafforza ogni anno, sempre più, la sinergia con le insegnanti degli istituti comprensivi di Putignano e si avvale di belle e nuove collaborazioni. Tra queste i piccoli del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che si cimenteranno nell’accoglienza, nella presentazione degli autori e nelle letture ad alta voce per i piccolissimi che vorranno ascoltare altre storie nella sede di Officina dei saperi, e gli operatori del Servizio Civile Universale».«Questa edizione – dichiara Leonardo Palmisano, direttore artistico del festival – si caratterizza per la sua notevole capacità di coinvolgere gli studenti lettori. Nonché per numeri e autori importanti per un festival ormai tra i principali in Italia».Oltre 1.200 le bambine e i bambini coinvolti nella prima fase, con le letture ad alta voce nelle scuole del territorio insieme ai lettori volontari di Bi.A. Biblioteca Amica, e circa 250 i libri acquistati che andranno a impreziosire gli scaffali della Biblioteca Comunale, delle biblioteche di comunità e delle biblioteche scolastiche cittadine. Gli autori dei libri scelti per questa edizione incontreranno piccoli e grandi nei quattro giorni del festival.Si comincia giovedì 16 novembre alle ore 16:30 con l’inaugurazione della mostra collettiva a cura dell’associazione culturale Arte in Viaggio. Seguirà alle ore 17:00 la presentazione del libro Scrivere sui muri di Carmen Pisanello, a cura di Pigment Workroom, e alle 17:30 il laboratorio di flipbook a cura di Cristina Fanelli. Venerdì 17, ore 17:00, appuntamento con Piero Fabris autore del libro La scogliera dei sogni. Sabato 18, ore 17:00, sarà la volta di Florisa Sciannamea con i libri Il mio nome è futuro e Nel liquido paese degli elfi. Domenica 19, sempre alle ore 17:00, Antonella Iaschi presenterà Peppino e la balena e Il regalo per Giulio. In tutte le quattro giornate del festival i genitori potranno partecipare a letture dedicate ai piccolissimi nella sede di Officina dei Saperi (corso Vittorio Emanuele, 61).