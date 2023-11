A San Ferdinando di Puglia inaugurata 'Lìberati', opera simbolo contro la violenza sulle donne

Nel giardino del Palazzo di Città a San Ferdinando di Puglia è stata inaugurata oggi, lunedì 27, l'opera d'arte "Lìberati", creata dall'artista locale Gennaro Stella. Questa scultura, dedicata alla Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne, raffigura in modo incantevole una donna che si libera dalle catene, emanando un grido d'aiuto al numero gratuito 1522, e spicca il volo verso la libertà.La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione della sindaca Arianna Camporeale, della presidente del Consiglio Flora Manco, della consigliera comunale Grazia Dipace e dell'assessore alle Politiche sociali Cinzia Petrignano. L'opera, con il suo messaggio contro la violenza sulle donne, è stata elogiata per il suo impatto emotivo e la sua capacità di sensibilizzare sulla questione.La scelta di inaugurare l'opera in concomitanza con la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne sottolinea l'importanza di combattere questa forma di violenza e di promuovere la consapevolezza sulla necessità di offrire sostegno alle vittime. L'osservatorio "Giulia e Rossella" è stato ringraziato per il suo costante impegno nell'assistenza alle donne vittime di violenza.La relazione semestrale del Centro Antiviolenza registra un significativo numero di donne che si sono rivolte alle operatrici dell'ambito, evidenziando che la violenza può colpire donne di ogni livello di istruzione. È cruciale riconoscere l'importanza di denunciare la violenza e offrire sostegno alle vittime, riducendo il silenzio e la solitudine che spesso le accompagna.