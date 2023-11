Luigi Maria Brescia entra nel team The Saifam Group

MILANO - Luigi Maria Brescia, già Responsabile Musical Repertoire Settore Italia di SIAE, da Novembre 2023 entra nel team di THE SAIFAM GROUP con la mansione di HEAD OF COPYRIGHT AFFAIRS.“Siamo molto felici di annoverare Luigi nel nostro team, sarà sicuramente un valore aggiunto che contribuirà a perseguire le nostre aspirazioni!

Welcome!”Cristina Zoccatelli (GM di THE SAIFAM GROUP)“Sono onorato di entrare a far parte di questa famiglia, fatta di professionisti eccellenti e, cosa forse ancora più importante, di grandi persone" (Luigi Maria Brescia)“Negli ultimi anni la divisione copyright è di molto cresciuta sia nella qualità artistica che nel fatturato e con un manager come Luigi siamo sicuri che daremo un ulteriore implemento allo sviluppo del nostro copyright” (Mauro Farina, CEO - THE SAIFAM GROUP)