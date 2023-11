'Ad Libitum 9 - Omaggi ai grandi compositori e nuovi talenti in scena', tre concerti a novembre tra Polignano e Mola



Tra omaggi a grandi compositori e spazi per i nuovi talenti della musica, la programmazione autunnale di Ad Libitum – La grande musica a Polignano prosegue a novembre con tre concerti cameristici. La Chiesa Matrice e la Chiesa della Ss. Trinità si fanno palcoscenico per gli eventi della nona edizione della rassegna diretta da Maurizio Pellegrini, a cui si aggiunge il prestigioso Teatro van Westerhout di Mola di Bari, in questa seconda annualità del progetto sostenuto dal Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Polignano a Mare. Tra omaggi a grandi compositori e spazi per i nuovi talenti della musica, la programmazione autunnale di Ad Libitum – La grande musica a Polignano prosegue a novembre con tre concerti cameristici. La Chiesa Matrice e la Chiesa della Ss. Trinità si fanno palcoscenico per gli eventi della nona edizione della rassegna diretta da Maurizio Pellegrini, a cui si aggiunge il prestigioso Teatro van Westerhout di Mola di Bari, in questa seconda annualità del progetto sostenuto dal Ministero della Cultura, Regione Puglia e Comune di Polignano a Mare.





Primo appuntamento giovedì 9 novembre, alle 20.30, con Il cielo e l’onda, concerto del Quartetto Eufonia (Carmine Scarpati, Teresa Dangelico, Paolo Messa e Giuseppe Grassi), cui si aggiunge Leonardo Cattedra al clarinetto per un repertorio che spazia dal raro quartetto in la minore di William Turner Walton, a quarant’anni dalla morte del compositore, al quintetto K 581 in La maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart.

Il 12 novembre, alle 19.30, Lo sguardo di Telemaco, evento dedicato ai giovani concertisti realizzato in collaborazione con A.G.Ì.MUS e Atelier delle Arti nell’ambito della seconda edizione del Festival Casa van Westerhout. Il baritono Carlo Sgura ed il soprano Aloisia de Nardis, premiati nell’edizione 2022 del Concorso internazionale di Canto Lirico intitolato al compositore molese, si esibiranno nel Teatro Comunale di Mola di Bari con Vincenzo Cicchelli al pianoforte.

Ultimo concerto del mese: Il multiforme ingegno. La Chiesa della Ss. Trinità, il 25 novembre alle 20.30, accoglie un programma dedicato all’Ottocento, da Federigo Fiorillo a Louis Jungmann passando per il genio di Ludwig van Beethoven, eseguito dal trio composto da Maria Colella al flauto, Francesco Masi al violino e Paolo Messa alla viola.

Gli appuntamenti autunnali di Ad Libitum proseguiranno fino al 17 dicembre. Programma completo sul sito www.eposteatro.com

Gli eventi prevedono un ingresso con contributo all’attività concertistica di 5 euro, posto unico. I biglietti per i singoli spettacoli si potranno acquistare sul sito di Epos Teatro ( www.eposteatro.com ). oppure in loco a partire da 30 minuti prima dell’inizio del concerto, previa disponibilità dei posti.