Al via la 'Settimana della cultura del mare': a Gallipoli incontri, rassegne, proiezioni e seminari

- Si è svolta la mattina di sabato 4 novembre, presso la biblioteca comunale di Gallipoli, la conferenza stampa di presentazione dell'undicesima edizione della "Settimana della cultura del mare", arrivata alla sua undicesima edizione, evento di marketing territoriale e promozione turistica, organizzato dall'Associazione Puglia&Mare, con il supporto del Comune di Gallipoli e di Gal Terra D'Arneo,che avrà luogo a Gallipoli dal 6 al 12 novembre.La rassegna, ideata dal giornalista e direttore del magazine trimestrale "Puglia&Mare", Giuseppe Albahari, con la cura della presidente dell'Associazione "Puglia&Mare", Alessandra Bray, prevede sette giornate di incontri, rassegne, proiezioni, seminari, tour e una serata di gala dedicata a chi si è distinto nell'ambito marittimo.Si dichiarano contenti i presenti alla conferenza tra cui la consigliera Titti Cataldi, il vice sindaco di Gallipoli, Antonio Piteo, la presidente dell'Associazione, Alessandra Bray e Cosimo Durante, presidente di Gal Terra D'Arneo, decretando il successo di questa undicesima edizione, i cui i valori condivisi si sposano con una cultura sempre più attenta e rispettosa verso tutto ciò che concerne il mare e il territorio con i suoi tesori paesaggistici ed enogastronomici.Lunedì 6 novembre - Foyer Teatro ItaliaIl mare che ispiraMostra internazionale di "Fumetti del Mare" alla presenza di Loredana Capone, Stefano Minerva, Cosimo Durante, Luigi De Luca.Martedì 7 novembre - Liceo Q. EnnioA scuola col mareLucia Anania presenta il suo studio "il mito greco e il Mare: Medea e il mito degli scogli dannati tra antichità e folklore"Ore 16:00 - Teatro GaribaldiIl Mare dell'informazioneCorso gratuito di aggiornamento professionale per giornalisti, con Serena Fasiello, Tiziana Grassi, Eleonora Tricarico e Nicola Apollonio.Mercoledì 8 Novembre - Ore 10,00 presso biblioteca comunale di Gallipoli Mare e ScienzaI velisti Carmine e Vincenzo Vetrugno raccontano l'esperienza del giro del mondo in catamarano a vela senza scaloGiovedì 9 novembre - ore 10:00 presso I. I. S. S. Amerigo Vespucci Il mare dei saporiUno showcooking esperienziale di mare e terra con Alessandra Ferramosca Venerdì 10 novembre - ore 9,30 Teatro SchipaWorkshop "Le economie del Turismo dal mare all'entroterra", per una crescita sostenibile del turismoSabato 11 novembre - ore 10,00 presso Parco Naturale, isola di Sant'Andrea - litorale Punta Pizzo - contrada Li FoggiI luoghi del cuore - Gallipoli vincitrice FAI 2022Escursione alla scoperta della chiesa di San Pietro dei Samari e della Via Pietrina Ore 17:30 - Sala CoppolaIl mare di InchiostroPresentazione del Libro "Il mare di Fuoco, Francesco Caracciolo - ammiraglio che donó il caffè a Napoli di Nicolò CarnimeoDomenica 12 novembre - ore 19:30 presso Teatro GaribaldiPremio Vela latinaPremio per chi si è distinto nell'ambito MarttimoDurante la settimana di mattinaNegli istituti comprensivi di Gallipoli e comuni limitrofi, proiezioni tematiche e laboratori per la sensibilizzazione ai temi del cambiamento climatico e le conseguenze sul mare e sull'uomo.