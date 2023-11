'Alberobello, il mercato torni in centro': l'appello di Casambulanti arriva in Consiglio comunale

BARI - Il mercato settimanale del giovedì ad Alberobello torna a farsi sentire e questa volta lo fa nella massima assise comunale. A formulare la richiesta di discussione in aula, attraverso un’interpellanza, è il Gruppo Consiliare “Insieme per Alberobello”. Un’interpellanza che verrebbe discussa nel prossimo consiglio comunale martedì 28 novembre 2023 con la quale si chiede il ritorno in zona centrale del mercato settimanale non alimentare.Appena appresa la lieta notizia immediatamente il Presidente CasAmbulanti Puglia, lo storico combattente sostenitore da sempre del mercato in centro ad Alberobello, colui che grazie alle sue battaglie è riuscito a far spostare, con l’intervento del Prefetto di Bari, il mercato da Contrada Popoleto dove in molti hanno rischiato tanto a causa delle condizioni pericolosissime di quell’anomala e degradata location.Il leader sindacale pugliese ha immediatamente garantito la sua partecipazione al consiglio comunale del 28 novembre ad Alberobello, durante il quale chiederà al Presidente del Consiglio di incontrare i capi-gruppo consiliari spiegando ulteriori e valide ragioni perché il mercato non muoia definitivamente a Barsento; ragioni che riguardano anche la possibilità che il ritorno del mercato nel centro urbano, in quella che è la sua collocazione storica e naturale, possa essere oggetto di fruizione di fondi pubblici a disposizione.A proposito dell’iniziativa popolare avanzata dal Gruppo Consiliare “Insieme per Alberobello” Montaruli ha dichiarato: “sono grato ai consiglieri che si sono fatti carico di questa proposta popolare voluta dalla cittadinanza che avverte fortissimo il disagio derivante dal trasferimento del mercato del giovedì. Una popolazione sofferente che si sente emarginata e privata di un servizio fondamentale e molto richiesto: quello garantito dal mercato settimanale in centro. Sono sicuro che la discussione dell’Interpellanza darà anche a me la possibilità di sostenere questa straordinaria iniziativa e ridare alla Capitale dei Trulli il suo bel mercato tanto umiliato proprio da chi, per esperienza ed impegno, avrebbe dovuto tutelarlo come un gioiellino che qualunque Sindacalista dovrebbe avere a cuore” – ha concluso Montaruli.