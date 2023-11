Serie C, Sorrento-Monopoli sfida salvezza

L’ attaccante del Cerignola Malcore cercherà di realizzare la sesta rete in questo torneo, domenica 26 novembre alle 18,30 con la Turris al “Liguori”. Roberto Occhiuzzi, il nuovo allenatore della Virtus Francavilla Fontana, debutterà in panchina lunedì 27 novembre alle 20,30 nel match con il Brindisi alla “Nuova Arredo Arena”. Kanoute e Cianci giocheranno, in attacco, nel Taranto alle 20,45 con la Casertana allo “Iacovone”.

Sorrento-Monopoli è la sfida salvezza della quindicesima giornata di andata del girone C di Serie C. La partita si disputerà domenica 26 novembre alle 18,30 al “Viviani” di Potenza, perché lo stadio “Italia” di Sorrento è indisponibile per lavori di ristrutturazione. Beretta e Rizzo infortunati, non giocheranno nel Foggia oggi alle 20,45 con il Latina allo “Zaccheria”.