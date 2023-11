Andria, violenza sessuale su minorenne: denunciato 17enne

ANDRIA - Un drammatico episodio si è verificato ad Andria, dove un giovane di 17 anni è stato denunciato dalla Polizia con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di soli 10 anni. La piccola, ferma per strada mentre il ragazzo si trovava su una bicicletta elettrica, è stata fortunatamente salvata da un'attenta passante.Il 17enne avrebbe avvicinato la bambina proponendole di "giocare al dottore" e toccandole le parti intime. La pronta reazione di una donna che ha assistito alla scena ha scongiurato un possibile ulteriore sviluppo negativo: urlando, ha messo in fuga il giovane. La bambina, visibilmente scossa, è stata prontamente accompagnata dalla madre in un negozio, dove ha raccontato l'accaduto. Il caso è stato immediatamente denunciato alla Polizia.Gli agenti, agendo con tempestività, sono riusciti a risalire all'identità del giovane e hanno scoperto che non si trattava di un episodio isolato. Il ragazzo aveva importunato altre donne e ragazze nello stesso quartiere in più occasioni, con domande a sfondo sessuale. Questa serie di comportamenti scorretti ha aumentato la gravità del caso.La comunità locale è ora sconcertata da questo fatto, mentre la Polizia sta conducendo ulteriori indagini per garantire che il giovane venga sottoposto alla giustizia.