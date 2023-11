Arresti per l'omicidio Fiorentino: il sindaco di Giovinazzo elogia l'operato della DDA e dei Carabinieri

GIOVINAZZO - Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, esprime soddisfazione in seguito agli arresti effettuati questa mattina per l'omicidio di Claudio Fiorentino. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condotte dai Carabinieri, hanno portato all'identificazione e all'arresto dei presunti responsabili."Mi complimento con la DDA di Bari per aver fatto luce su un omicidio che ha inquietato non poco la nostra comunità", afferma il sindaco Sollecito. Questo evento rappresenta, secondo il sindaco, un ulteriore esempio del notevole lavoro svolto dalla magistratura e dalle forze dell'ordine nel contrastare l'infiltrazione mafiosa sul territorio locale.La dichiarazione del sindaco sottolinea l'importanza delle azioni coordinate per garantire giustizia e sicurezza nella comunità. L'arresto dei presunti colpevoli offre una speranza di giustizia per la famiglia di Claudio Fiorentino e per l'intera città di Giovinazzo, evidenziando la determinazione nell'affrontare la criminalità organizzata nella regione.