Attacco Israeliano a Gaza City: 'Hamas ha nascosto nelle ambulanze suoi miliziani'

Nella scorsa notte, un attacco israeliano di fronte all'ingresso dell'ospedale per bambini al-Nasser a Gaza City ha causato la morte di almeno due persone e il ferimento di altre. La situazione è stata confermata dal ministero della Sanità locale.Inoltre, secondo fonti statunitensi, Hamas avrebbe cercato di far uscire i propri combattenti da Gaza attraverso ambulanze, rallentando così gli sforzi per evacuare gli stranieri dalla zona.L'aviazione israeliana ha colpito con un missile l'abitazione di Ismail Haniyeh, il capo dell'ufficio politico di Hamas che si era trasferito in Qatar nel 2019, nel campo profughi di Shati.La tensione tra Israele e gli Hezbollah libanesi rimane elevata, con l'esercito israeliano che ha condotto attacchi nel sud del Libano dopo aver identificato "una serie di lanci da oltre il confine" diretti verso le comunità israeliane.Nel frattempo, il valico di Rafah rimane aperto anche oggi per consentire l'uscita di stranieri e feriti dalla zona. La situazione nella regione continua a essere estremamente tesa e in evoluzione.