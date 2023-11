Serie A: il Lecce sfiderà la Roma all'Olimpico

Nella Roma il tecnico Josè Mourinho non avrà a disposizione Paredes squalificato e Spinazzola Abraham e Pellegrini per problemi muscolari. Karsdorp e Zelewski saranno sulle fasce, El Shaarawy trequartista e Lukaku e Dybala in avanti. Arbitrerà Andrea Colombo della sezione di Como. Nell’ ultimo precedente in Serie A a Roma, il 9 ottobre 2022, i giallorossi capitolini vinsero 2-1. Nel primo tempo al 6’ la Roma passò in vantaggio con Smalling, al 39’ il Lecce riuscì a pareggiare per merito di Strefezza e nel secondo tempo al 3’ Dybala realizzò il gol decisivo per la squadra della Capitale d’ Italia.

- Il Lecce sfiderà domani alle 18 la Roma all’ “Olimpico” nell’ undicesima giornata di andata di Serie A. Per i salentini sarà una partita molto difficile, perché i capitolini cercheranno il successo per avvicinarsi al quarto posto. I giallorossi pugliesi dovranno ottenere un risultato positivo per risalire in classifica. L’ allenatore del Lecce Roberto D’ Aversa dovrà rinunciare a Dermaku e Korfitzen infortunati. Gonzalez e Oudin giocheranno come esterni, Strefezza regista e Krstovic e Sansone in attacco.