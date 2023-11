Bari, al via l’eliminazione del passaggio a livello di Strada Santa Caterina

BARI - Partiti i lavori, che saranno completati entro un anno, per l’eliminazione del passaggio a livello FAL di strada Santa Caterina a Bari e la contestuale realizzazione di un sovrappasso per le auto con percorsi ciclopedonali. L’intervento del costo di 5,6 mln di euro è stato finanziato dalla Regione Puglia a valere sul FSC 2014-2020 e si presenta come nuovo cantiere del progetto messo in campo circa due anni fa da Regione e Ferrovie Appulo Lucane denominato Strade Nuove.“Abbiamo condiviso con la società l’idea di eliminare i passaggi a livello della linea ferroviaria FAL nella città di Bari - ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia -. Questo ulteriore stanziamento consentirà di realizzare su strada Santa Caterina un sovrappasso lungo poco più di 80 metri, a doppio senso di marcia per le auto, con marciapiede per i pedoni da un lato e pista ciclabile dall’altro. FAL ha dimostrato con Strade Nuove, che è ormai in una fase di avanzamento tra il 95 ed il 100%, di aver utilizzato nei tempi previsti le risorse assegnate. L’intera progettazione, inoltre, è in linea con la programmazione regionale in materia di mobilità, che punta all’eliminazione dei passaggi a livello per rendere più veloci e sicuri i collegamenti ferroviari e più sicura e fluida la viabilità urbana, con un occhio attento alla mobilità lenta e alla sostenibilità ambientale.”L'intero progetto Strade Nuove con i 9 interventi avviati ad ottobre 2021, è stato finanziato dalla Regione con 18,1 mln di euro a valere sul FSC 2007-2013, integrati lo scorso 6 novembre dalla Giunta con 846mila euro (da risorse liberate dal Por Puglia 2000-2006) per piantumazione di verde urbano ed esecuzione delle ultime opere di natura impiantistica, stradale e di accessibilità pedonale (anche per soggetti a mobilità ridotta). Gli interventi, ormai quasi completati, oltre al raddoppio della linea ferroviaria FAL Bari Policlinico-Bari S. Andrea e all’eliminazione del passaggio a livello di Via delle Murge, hanno riguardato opere di viabilità alternativa e accessoria: 3 nuove rotatorie (Via Tatarella/Via Matarrese; Via Mazzitelli/Cotugno/Bellomo; Viale Pasteur/Solarino/Murge); un sottopasso ciclo-pedonale tra Viale Pasteur e Via Matarrese con 2,6 chilometri di percorso ciclabile; una nuova strada di raccordo tra Via Tatarella e Via Matarrese; un nuovo anello di circolazione tra Via Solarino e Via Cotugno; la riorganizzazione ingressi/uscite dell’autosilo Polipark.Ora i cantieri si spostano su strada Santa Caterina, zona che fra circa un anno non solo potrà dire addio al passaggio a livello ma verrà riqualificata con opere viarie moderne e funzionali.