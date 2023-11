BARI - È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bari il bando per l'assegnazione degli spazi espositivi destinati alla realizzazione dei mercatini natalizi nel periodo che va dal 6 al 26 dicembre. Gli spazi espositivi saranno costituiti da 30 casette dislocate lungo via Venezia - Muraglia, tra piazza del Ferrarese e il Fortino Sant'Antonio.Il bando prevede la priorità di assegnazione di tre a cinque casette alle associazioni di volontariato e istituzioni benefiche, riconoscendo la finalità sociale e umanitaria di tali organizzazioni. Gli espositori ammessi possono vendere prodotti artigianali, pezzi unici non seriali, oggetti creati con materiali da riciclo, nonché opere d'ingegno a carattere creativo.Il tradizionale mercatino di Natale nella suggestiva location della Muraglia a Bari Vecchia è un'apprezzata attrazione per baresi e turisti durante i festeggiamenti natalizi. Gli spazi espositivi saranno aperti tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:30, compresi i festivi. Il 23 dicembre sarà possibile restare aperti fino alle 24. Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione entro il 15 novembre.