Bari, sequestrato tratto di corso De Gasperi dopo incidente mortale

BARI - La Procura di Bari ha disposto il sequestro del tratto di corso Alcide De Gasperi coinvolto nell'incidente stradale che ha causato la morte del 17enne Matteo Cappelluti. L'inchiesta aperta è relativa all'omicidio colposo e il sequestro è un passo necessario per valutare lo stato dei luoghi dopo i lavori recentemente effettuati.Il tratto di strada interessato, lungo circa 50 metri, è stato reso inaccessibile alla circolazione per permettere agli investigatori di verificare l'esistenza di un nesso tra lo schianto della moto e lo stato di dissesto dell'asfalto, causato dai lavori stradali. La famiglia della vittima chiede giustizia e sostiene che l'incidente sia stato provocato dalle condizioni precarie della strada.Matteo Cappelluti si trovava in sella a una Motard Fantic 125 quando, a causa dell'asfalto sconnesso, ha perso il controllo della moto schiantandosi contro un palo. Il suo casco si è spezzato a metà nell'impatto.