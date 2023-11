Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 81-71 a Trento

Nel quarto quarto Hubb dà il 66-52 agli altoatesini, Laszewski mantiene in gara i pugliesi, ma i trentini restano avanti nel punteggio 69-58 sulla squadra di Dragan Sakota. Per merito di Cooke, il Trento vince la partita 81-71. Ottava sconfitta consecutiva per l’ Happy Casa. Migliori marcatori : nei biancazzurri Laszewski 19 punti e Morris 18 e nel Trento Alviti 21 punti e Hubb 16. Nella nona giornata di andata, l’ Happy Casa Brindisi giocherà domenica 26 novembre alle 17,30 con la Virtus Bologna al “Pala Pentassuglia”.

