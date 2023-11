Cerignola, al Convegno GAO di Otorinolaringoiatria 'Ricordo del prof. Franco Salonna'

Il 24 e 25 novembre 2023, si terrà nel Palazzo Fornari a Cerignola (FG), il 25° Convegno del GAO (Gruppo Apulo di Otorinolaringoiatria) in occasione del quale, si parlerà delle “Urgenze in ORL”, a cui seguiranno varie tavole rotonde, relazioni e comunicazioni che tratteranno numerosi altri argomenti di interesse della specialità otorinolaringoiatrica.All’evento, presieduto da Vito Russo, si parlerà anche di “Protocolli terapeutici nella sordità improvvisa idiopatica”, di “Diagnostica avanzata dei disturbi respiratori del sonno”, ecc. È prevista anche una sessione riservata a tecnici audioprotesisti, audiometristi, logopedisti e infermieri, a cura di Antonio Lauriola e presieduta dal prof. Ignazio Salonna, che tratterrà il tema degli “Ausili protesici in applicazione del nomenclatore tariffario: appropriatezza, limiti e questioni aperte”.In programma anche il “Ricordo del prof. Franco Salonna”, scomparso nell’aprile scorso, otorinolaringoiatra, primario del reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale “Di Venere” di Bari-Carbonara. Un galantuomo e gentiluomo, un signore di altri tempi sempre disponibile e cortese con tutti, aveva rispetto di chiunque avesse rapporti con lui, indipendentemente dal ruolo rivestito.La vita universitaria ed ospedaliera dell’illustre clinico, che era contrassegnata da umiltà, umanità, signorilità, altruismo ha sempre caratterizzato la figura di uomo, di docente e di medico.Autore di circa 100 pubblicazioni scientifiche e di varie relazioni a importanti Congressi Nazionali, Internazionali e Meeting, specialista in Otorinolaringoiatria a Audiologia, libero Docente in Clinica Otorinolaringoiatrica e in Audiologia, dopo un lungo periodo di attività nell’Istituto di Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Bari, ha diretto per un ulteriore trentennio l’omonima divisione dell’ospedale “Di Venere” di Bari Carbonara.Tra le sue ultime pubblicazioni il volume in collaborazione con Antonia Campanella «L’autogestione verbo-vocale”- Metodo educativo per il corretto apprendimento fono-linguistico» (Omega Edizioni).L’autogestione verbo-vocale è un metodo educativo-rieducativo finalizzato al superamento delle difficoltà di apprendimento della comunicazione verbo- interazionale. La complessità funzionale di tale facoltà mentale comporta la partecipazione di estese aree cerebrali, rendendo così difficile l’organizzazione di un efficace intervento riabilitativo, per cui gli autori propongono, dopo opportune ricerche e sperimentazioni effettuate in un arco di tempo di circa 40 anni, che hanno visto la partecipazione di esperti in otorinolaringoiatria, audiologia, foniatria, psicologia, pedagogia, psico- linguistica, logopedia, audio-fonia musicale, psicomotricità e fono-cinestesia, il metodo dell’autogestione verbo-vocale. Un metodo, che può vantare risultati estremamente significativi non solo su soggetti con problemi di impostazione fono-articolatoria, ma anche su soggetti con particolari patologie dell’apprendimento (dislessie, disgrafie) e della comunicazione socio-relazionale (autismo, afasie, disturbi dell’attenzione).Chi scrive, ha avuto l’onore di collaborare con lui, ricorda l’illustre clinico, ma soprattutto l’amico, che per tanti anni è stato un riferimento per medici, colleghi, studenti e per i numerosi pazienti che si sono avvalsi della sua insostituibile opera.Previsti crediti formativi E.C.M.Infotel: Segreteria organizzativa e Provider E.C.M. Elle Center Bari080.5041635, elle@ellecenter.it