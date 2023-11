Taranto, giovedì 30 novembre lo spettacolo 'Mi chiamo Maria' al Teatro Fusco

TARANTO - "Dare respiro, carne, sangue alla Maddalena della Yourcenar è per me portare alla luce ogni amore ferito, feritoia in cui lo spazio è il vuoto scavato dal dolore – spiega Maria Pia Intini, protagonista dello spettacolo 'Mi chiamo Maria', tratto da 'Fuochi' di Marguerite Yourcenar -. La pietra del sepolcro spaccata dall’alto in basso diventa spazio per il nuovo. Spazio per nuove fioriture. Spazio dove un Assente diventa Presente. Luce che illumina". - "Dare respiro, carne, sangue alla Maddalena della Yourcenar è per me portare alla luce ogni amore ferito, feritoia in cui lo spazio è il vuoto scavato dal dolore – spiega Maria Pia Intini, protagonista dello spettacolo 'Mi chiamo Maria', tratto da 'Fuochi' di Marguerite Yourcenar -. La pietra del sepolcro spaccata dall’alto in basso diventa spazio per il nuovo. Spazio per nuove fioriture. Spazio dove un Assente diventa Presente. Luce che illumina".





Lo spettacolo, liberamente ispirato alla figura di Maria Maddalena, andrà in scena al teatro comunale Fusco di Taranto, alle ore 21 di giovedì 30 novembre, per la regia da Alfredo Traversa.

Il regista grottagliese, ma oramai noto in tutt’Italia, ha rimarcato come "L’incontro con il testo e con l’attrice diventa in questa messa in scena, proposta di un teatro non di narrazione né di sperimentazione: è teatro di parola che conduce al silenzio perché avverti un corpo che assume su di sé tutte le nostre contraddizioni. È lei, l’attrice, il nostro specchio".

Il ricavato della serata contribuirà alla realizzazione, da parte dell’associazione aps La Perla Lory Intini, di laboratori di musicoterapia per bambini e adolescenti in contesti di disagio psicofisico.

Quindi, un invito ad un evento con cultura e solidarietà insieme, per uno sguardo verso altro, verso l’altro.

È prevista una prevendita, nella città di Taranto, in tre diversi punti: Farmacia Meliota, in corso Italia 324; Rosa Very Total Look, in via Japigia,38; Apulia MusicArte, in viale Virgilio 39 o telefonando al numero 3481222860.