'C'era una volta Natale' a Polignano a Mare: oggi la conferenza stampa di presentazione

POLIGNANO A MARE - Il Comune di Polignano a Mare presenta con entusiasmo l'evento "C'ERA UNA VOLTA NATALE," e la conferenza stampa di presentazione avrà luogo oggi, giovedì 9 novembre, alle 18.00 presso la Sala Consiliare, Viale delle Rimembranze, 21.Alla conferenza parteciperanno importanti figure come Vito Carrieri, sindaco di Polignano, Francesco Muciaccia, Assessore al Turismo e Grandi Eventi, e Sante Levante, direttore del Teatro Pubblico Pugliese. L'occasione servirà per svelare dettagli e anticipazioni su questo evento natalizio che si preannuncia come un'esperienza unica nel suo genere."C'ERA UNA VOLTA NATALE" promette di regalare momenti magici e coinvolgenti durante il periodo festivo, e la conferenza stampa sarà l'opportunità perfetta per condividere la visione e l'entusiasmo di coloro che stanno contribuendo alla realizzazione di questo affascinante progetto natalizio a Polignano a Mare.