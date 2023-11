Foggia, maltratta la moglie: arrestato 60enne

FOGGIA - Il Tribunale di Foggia, su richiesta della Procura locale, ha emesso un provvedimento di arresto nei confronti di un foggiano di circa 60 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie. L'arresto è stato notificato in seguito a diversi interventi della polizia presso l'abitazione della coppia, durante i quali gli investigatori della squadra mobile hanno raccolto prove incriminanti contro l'uomo.Le indagini hanno rivelato un quadro inquietante: il 60enne avrebbe fatto vivere la moglie in uno stato costante di ansia e timore per la propria incolumità. Il provvedimento giudiziario sottolinea il turbamento psicologico causato dalle continue minacce rivolte dalla parte dell'uomo. La situazione si sarebbe aggravata ulteriormente quando la donna ha deciso di avviare le pratiche della separazione, culminando in un'escalation di presunti maltrattamenti fisici e psicologici.L'arresto del sospetto testimonia l'impegno delle autorità nel contrastare la violenza domestica e proteggere le vittime da situazioni pericolose. Il provvedimento giudiziario conferma la serietà delle accuse e pone l'attenzione sulla necessità di affrontare tempestivamente e con fermezza situazioni di maltrattamento in ambito familiare.