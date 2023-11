Cessate il fuoco a Gaza: sospensione temporanea degli scontri tra Hamas e Israele

Un cessate il fuoco di almeno quattro giorni è entrato in vigore a Gaza tra Hamas ed Israele, come annunciato dalla radio militare. Nel pomeriggio è prevista la liberazione di 13 ostaggi israeliani, in gran parte donne e bambini.Successivamente, verranno rilasciati anche una trentina di donne e minorenni palestinesi detenuti in Israele. La sospensione temporanea delle ostilità dovrebbe estendersi al confine settentrionale di Israele dopo gli scontri con gli Hezbollah libanesi.I primi camion di aiuti umanitari destinati a Gaza sono già entrati attraverso il valico di Rafah, segnando l'avvio delle operazioni di assistenza dopo l'inizio della tregua.