Estradizione imminente: Filippo Turetta rientra in Italia per affrontare le accuse di omicidio

Il 22enne Filippo Turetta, attualmente detenuto nel carcere di Halle, in Germania, sarà estradato domani in Italia per rispondere alle accuse di omicidio volontario e sequestro di persona nel caso di Giulia Cecchettin. Nel frattempo, emergono domande riguardo alla mancata risposta alle chiamate di emergenza la notte dell'11 novembre.Un aereo militare partirà alle 8.00 da Roma, atterrando alle 10.00 a Francoforte per prelevare Turetta. Il volo ripartirà alle 10.45 e raggiungerà Venezia intorno alle 12.30. Il ragazzo sarà preso in custodia dai carabinieri e trasferito in carcere, dove sarà messo a disposizione del giudice.Contestualmente, si indaga sulla mancata risposta alle chiamate di allarme la notte dell'11 novembre, quando il vicino di casa dei Cecchettin aveva segnalato le urla della ragazza. Fonti dell'Arma affermano che al momento non ci sono fascicoli aperti in Procura relativi a questa chiamata, e non esiste una seconda telefonata al 112 da parte di un vigilante.