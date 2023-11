Convegno a Cassano delle Murge: 'SUD, risorsa dell’Italia: senza il Mezzogiorno, l’Italia non riparte'

CASSANO DELLE MURGE - Domani, lunedì 20 novembre, alle ore 18:30, si terrà il convegno "SUD, risorsa dell’Italia senza il Mezzogiorno l’Italia non riparte". L'evento è organizzato dal "Movimento Equità Territoriale" e avrà luogo presso il "Cineteatro Apulia" a Cassano delle Murge, situato in Via Luigi Cadorna, 68.Il convegno sarà introdotto da Teresa Gaudioso (MET Puglia) e Nunzio Mastrorocco (ricercatore IPRES). Tra i relatori che interverranno durante l'evento figurano Pino Aprile del "Movimento Equità Territoriale", Gisella Naturale, senatrice del "Movimento 5 Stelle", e Ubaldo Pagano, onorevole del "Partito Democratico". La moderazione dell'evento sarà affidata a Claudio Sottile, giornalista di riconosciuta esperienza.L'iniziativa si propone di affrontare e discutere il tema cruciale della risorsa rappresentata dal Sud Italia per l'intero Paese, sottolineando l'importanza di una visione equa e inclusiva per garantire uno sviluppo omogeneo sul territorio nazionale.Il "Cineteatro Apulia" a Cassano delle Murge diventerà il luogo di confronto e dialogo su questioni cruciali che riguardano il Mezzogiorno, aprendo la strada a un dibattito costruttivo che mira a promuovere una maggiore equità territoriale per un'Italia più solidale e prospera.