Emergenza maltempo in Italia: vittime salgono a 6 in Toscana, oggi nuova allerta

La tempesta Ciaran ha colpito l'Italia con una furia inaspettata, portando morte, fango e allagamenti in diverse regioni. La situazione più critica si è verificata in Toscana, dove il bilancio tragico parla di 6 morti e due persone ancora disperse. Anche in Veneto si segnala un disperso a causa delle avverse condizioni meteorologiche.Di fronte a questa drammatica situazione, il governo italiano ha deliberato lo stato di emergenza nazionale, che avrà validità per i prossimi dodici mesi. La premier Giorgia Meloni ha annunciato un immediato stanziamento di "cinque milioni di euro per le misure più urgenti" volte a far fronte agli impatti della tempesta.La tempesta Ciaran ha causato danni diffusi in tutto il paese, con venti forti e piogge abbondanti. Regioni come Friuli Venezia Giulia e Sardegna non sono rimaste indenni dalle forti raffiche di vento e dalle piogge torrenziali.La Protezione Civile ha rilasciato un bollettino per l'allerta meteo in diverse regioni per oggi, 4 novembre. In particolare, si segnala l'allerta rossa per rischio idraulico in Veneto, mentre Emilia Romagna e Lombardia sono sotto allerta arancione per lo stesso rischio. Emilia Romagna è anche in allerta arancione per rischio temporali. In Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna è stata dichiarata l'allerta arancione per rischio idrogeologico.Altri territori, tra cui Calabria, Friuli Venezia Giulia e Toscana, sono sotto allerta gialla per rischio idraulico. Altre regioni come Basilicata, Puglia, Sicilia e Toscana sono in allerta gialla per rischio temporali. Infine, l'allerta gialla è stata dichiarata per rischio idrogeologico in Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.Il maltempo ha causato gravi disagi e danni in molte aree del paese, e le autorità invitano la popolazione a seguire attentamente le disposizioni di sicurezza e ad essere pronte a reagire in caso di necessità. La situazione rimane critica, e le operazioni di soccorso e di ripristino sono in corso per far fronte agli effetti devastanti della tempesta Ciaran.