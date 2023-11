Emergenza minori a Andria: On. Matera (FdI) si appella al sindaco per un'azione decisiva

ROMA - Nel contesto di crescente allarme legato a episodi di cronaca nera coinvolgenti minori ad Andria, l'onorevole Mariangela Matera di Fratelli d'Italia ha rivolto un appello urgente al sindaco Giovanna Bruno. Matera esprime preoccupazione per la situazione, evidenziando casi gravi come un bambino di 9 anni coinvolto nello spaccio di droga e una bambina di 10 anni molestata sessualmente da un diciassettenne per strada.La deputata sottolinea come tali eventi evidenzino un degrado sociale, indicando la necessità di interventi socio-culturali preventivi. Matera afferma che le parole, anche quelle pronunciate in occasione della Giornata per l'Infanzia, non sono più sufficienti di fronte a una realtà così allarmante.L'appello dell'onorevole Matera è diretto al sindaco Bruno, chiedendo azioni concrete e sforzi collettivi più intensi per affrontare la problematica. Matera si dichiara disponibile a contribuire all'analisi del fenomeno e a cercare soluzioni insieme alle istituzioni locali.La situazione descritta dall'onorevole Matera solleva interrogativi sulla presenza e sul ruolo degli adulti, suggerendo un coinvolgimento o una complicità da parte di alcuni. La richiesta di interventi socio-culturali mira a fornire risposte preventive a un problema che sembra assumere contorni particolarmente gravi nella città di Andria.