Avviso meteo: precipitazioni e allerta per la Regione Puglia

Previsioni indicano precipitazioni da isolate a sparse, con possibilità di rovesci o temporali. I quantitativi varieranno da deboli a puntualmente moderati. I venti saranno forti nord-orientali, tendenti a rinforzare fino a burrasca in serata.



Regione Puglia - Dal 23/11/2023 dalle 00:00 alle successive 20 ore:



Le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, coinvolgendo i settori interni occidentali con quantitativi cumulati moderati. Altri settori regionali vedranno precipitazioni isolate a sparse, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati. I venti saranno da forti a burrasca, soprattutto nei quadranti orientali, con impatto particolare sulla Puglia meridionale.



Allerte Gialle:



- Puglia Centrale Bradanica (22/11/2023 dalle 14:00 per 10 ore):

- Rischio vento, idrogeologico ed idrogeologico per temporali.



- Tutta la Puglia (23/11/2023 dalle 00:00 per 20 ore):

- Rischio vento, idrogeologico ed idrogeologico per temporali.



L'allerta gialla indica una situazione di attenzione, invitando la popolazione e le autorità locali a monitorare attentamente l'evolversi delle condizioni e ad adottare precauzioni necessarie. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti forniti dalle fonti ufficiali per informazioni dettagliate e consigli sulla sicurezza.

BARI - La Regione Puglia si prepara ad affrontare un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore, come annunciato dal bollettino emesso dalle autorità competenti.Puglia Centrale - Dal 22/11/2023 alle 14:00 alle successive 10 ore: