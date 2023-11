Emozioni indimenticabili per gli studenti di Trinitapoli: incontro con Papa Francesco a Piazza San Pietro

- Gli studenti del corso musicale dell'Istituto Comprensivo Garibaldi-Leone di Trinitapoli hanno vissuto un'esperienza straordinaria durante l'incontro con Papa Francesco a Piazza San Pietro, avvenuto di recente durante un'udienza privata. L'evento, che ha suscitato un'esplosione di emozioni, rimarrà impresso nelle loro memorie per tutta la vita.L'incontro si è svolto il 22 novembre 2023, in una Piazza San Pietro affollata, durante la quale gli allievi della classe seconda sezione B hanno avuto l'onore di esibirsi di fronte al Santo Padre. Accanto a loro, oltre alla dirigente Roberta Lionetti, erano presenti numerose insegnanti che hanno contribuito al percorso formativo e artistico degli studenti.La preside Lionetti ha condiviso l'intensa emozione del momento, ricordando le parole affettuose di Papa Francesco quando, avvicinandosi per la foto di gruppo, ha elogiato gli studenti, definendoli i più bravi. L'interazione è proseguita con un dolce sorriso e una stretta di mano, suscitando incredulità e gioia nei giovani.L'evento ha ottenuto anche un riconoscimento speciale, con la pubblicazione di una foto del momento sulla pagina ufficiale di Instagram del Pontefice, raggiungendo così una platea mondiale.Un'esperienza che resterà impressa nei cuori degli studenti, diventando un capitolo indimenticabile del loro percorso formativo e umano.