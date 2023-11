'Festival Viator': menti, cuori e corpi sulle vie Francigene del sud

ph Nicola Amato





Una performance rigorosamente stilizzata in cui alla voce di Ulisse fa da sponda quella di una Penelope disincantata e lucidamente critica. Una piccola, compendiosa e raffinata drammaturgia che snoda il suo percorso tra musiche/suoni/parole, alternate anche a piccoli tragitti fisici che gli attori offrono parallelamente al lavoro fatto sulle proprie vocalità.





Il contrappunto, consapevolmente quasi mai descrittivo, è scandito da un ordito di video le cui suggestioni rimandano al mito e alle speculazioni che l’uomo moderno continua a fare intorno ad esso. Da J.L. Borges, Dante, Esiodo, C .Kavafis, S. di Lauro, Omero, Sofocle, A. Tabucchi musiche di A. Amar, E. Karaindrou, S. Micus, A. Pärt con Nicola Amato video - Rocco Capri Chiumarulo voce, canto, azione - Anna Garofalo voce, canto, azione.





Il festival, con la direzione artistica di Giovannangelo De Gennaro e Michele Lobaccaro, da nove edizioni coniuga l’arte con l’affascinante mondo dei cammini e del pellegrinaggio e gli appuntamenti di questa edizione vedranno avvicendarsi artisti e artiste, studiosi e studiose di fama nazionale e internazionale.





Dettagli del programma e informazioni su festivalviator.it e 340 694 0282/333 423 4120.

Ospedaletto dei Crociati a Molfetta prevendita attiva nel circuito Vivaticket