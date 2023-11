Champions League, Lazio agli ottavi di finale

Ss Lazio fb

Superando il Celtic per 2-0 all'Olimpico di Roma nella serata di martedì 28 novembre 2023, e grazie al successo dell'Atletico Madrid in casa del Feyendord, la Lazio si qualifica con un turno d'anticipo agli ottavi di finale di Champions League. Decisiva è stata per il passaggio alla fase successiva della massima competizione europea per club la doppietta di Ciro Immobile. Il Capitano laziale, subentrato a Castellanos al 61', stende gli scozzesi all'82' e all'85'.