Francavilla Fontana, importante riconoscimento per il Comune

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - "Per l’integrazione degli strumenti di pianificazione urbana, l’estensione della ZTL e dell’area pedonale, il servizio di noleggio gratuito 'adotta una bici!', un percorso ciclopedonale, un bonus bici". Con questa motivazione il Comune di Francavilla Fontana si è aggiudicato, per la sezione dedicata alla mobilità, il Premio Sviluppo Sostenibile 2023 istituito dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo-Italian Exhibition Group con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. - "Per l’integrazione degli strumenti di pianificazione urbana, l’estensione della ZTL e dell’area pedonale, il servizio di noleggio gratuito 'adotta una bici!', un percorso ciclopedonale, un bonus bici". Con questa motivazione il Comune di Francavilla Fontana si è aggiudicato, per la sezione dedicata alla mobilità, il Premio Sviluppo Sostenibile 2023 istituito dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo-Italian Exhibition Group con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.





"Siamo particolarmente orgogliosi per questo riconoscimento. Il percorso che abbiamo avviato – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è in linea con le esigenze di una Città moderna capace di mettere al centro delle politiche di mobilità la persona. È un cambio di visione importante che, in particolare nel nostro meridione, fatica ad affermarsi ma che rappresenta l’unica strategia possibile per rendere le nostre Città più attrattive e vivibili".

Il riconoscimento è stato consegnato nelle mani dell’Assessore Sergio Tatarano nel corso della cerimonia di premiazione avvenuta a Rimini giovedì 9 novembre nel corso della Fiera Ecomondo. Francavilla Fontana è l’unico Comune pugliese ad aver ottenuto questo riconoscimento. Le altre Città premiate per le politiche sulla mobilità sono state Bergamo, Legnano e Cagliari.

"Gli sforzi compiuti in questi anni a Francavilla Fontana – conclude l’Assessore Tatarano – vengono ancora una volta premiati con un riconoscimento prestigioso che testimonia come non soltanto si possa, ma anzi si debba, scrivere un modello nuovo, più sostenibile e democratico di Città, fatto di pianificazione ed attenzione per tutte e tutti. È una gratificazione che ci spinge a proseguire nel nostro lavoro quotidiano".

La Commissione che ha selezionato i vincitori è composta da Edo Ronchi, Presidente di Commissione già Ministro dell’Ambiente e autore della prima legge quadro italiana sulla regolamentazione del settore dei rifiuti, Alessandra Bailo Modesti, Massimo Ciuffini e Carla Messina.