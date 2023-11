Gallipoli, al via ‘Wonder Christmas Land’

GIULIA GRECO - Prenderà il via a partire dall'ultimo weekend di novembre, precisamente da sabato 25 novembre 2023 fino al 7 gennaio 2024, il WONDER CHRISTMAS LAND, la produzione natalizia firmata dai manager di POIEFOLÀ-costruzioni teatrali è e dal team di esperti scenografi "i ragazzi di via malinconico".Uno spettacolo itinerante, per il pubblico che si ritroverà a immergersi tra le meravigliose ambientazioni a tema, spettacoli interattivi, performance teatrali e musicali, e Dimore magiche di elfi, Santa Claus, e per concludere, l'udienza di babbo natale e della befana.In particolare quest'anno il 25 è 26 novembre, l'1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 dicembre è prevista l'udienza con Babbo Natale, il 30 dicembre, l'1, 4, 5, 6 e 7 gennaio l'udienza con la befana. Tre speciali appuntamenti sono previsti nei giorni 26, 27, 28 e 29 dicembre con la "Grande Cerimonia", della durata di circa due ore.Un progetto, il WONDER CHRISTMAS LAND, che viene pensato e strutturato già a partire dal periodo estivo quando si iniziano a realizzare le opere di cartapesta da esporre alla Galleria dei due mari, e poi che varia nella tematica di anno in anno: nel 2023 il focus sarà il tempo e il suo valore, sui temi d'attualità, sulle guerre che stanno danneggiando il mondoIl percorso prevede:Il benvenuto nel castello di Santa ClausLa parata della neve: Santa Claus attraverserà il grande portone dorato a bordo del suo cavallo bianco.Quest'anno si avrà anche la possibilità di entrare nel palazzo delle poste, dove verranno smistare le letterine dei bambini di tutto il mondo.IL TEATRO DELLA CITTÀ DEGLI ELFITutti i visitatori sono attesi nel grande salone del teatro dove potranno divertirsi con uno spettacolo preparato dagli elfi artistiLA LUNA PARLANTEL'udienza con Babbo Natale avrà luogo attraverso la porta magica dei tetti della cittàI biglietti per i bambini dai 12 mesi in su costano 15€, per gli adulti il costo sarà di 20€.Gli appuntamenti speciali del 26,27 e 28 dicembre prevedono un costo di 18€ per i bambini e 23€ per gli adulti.Per info e prenotazioni: WWW.WONDERCHRISTMASLAN D.IT e 3296373342Previsti spettacoli diurni per le scuole su prenotazioneI percorsi sono tutti esclusivamente al coperto