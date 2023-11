Ginosa, arriva il 'Natale delle Meraviglie': un mese di eventi tra concerti, spettacoli circensi e Villaggio di Babbo Natale

GINOSA (TA) - La magia del Natale prende casa a Ginosa e nella sua marina, in provincia di Taranto, dove per tutto il mese di dicembre le piazze del centro si colorano tra musica, spettacoli e addobbi a tema. Parte il 3 dicembre Il Natale delle meraviglie, organizzato da Wonderland Eventi con il sostegno dell’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Ginosa. - La magia del Natale prende casa a Ginosa e nella sua marina, in provincia di Taranto, dove per tutto il mese di dicembre le piazze del centro si colorano tra musica, spettacoli e addobbi a tema. Parte il 3 dicembre Il Natale delle meraviglie, organizzato da Wonderland Eventi con il sostegno dell’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Ginosa.





Alle 19 il parco comunale si veste a festa con il Villaggio gonfiabile di Babbo Natale, uno spazio per far sognare i più piccoli e un tuffo di magia nel passato per gli adulti. L’imponente struttura è composta da oltre 200 metri quadrati di gonfiabili, con vari ambienti, interni ed esterni, e dettagli esclusivi e magici tocchi in puro stile americano. Elemento centrale del percorso è la ‘Christmas House’, corredata da effetti scenici e arredi a tema, tra cui bastoncini di zucchero, il comignolo da cui esce il fumo, le impronte di Babbo Natale sulla passerella e la slitta di Babbo Natale. Ad accogliere e accompagnare i visitatori al tanto atteso incontro con Babbo Natale saranno gli elfi. Il Villaggio è poi arricchito dal ‘North Pole’, al cui interno saranno a disposizione tantissimi palloncini colorati da lanciare per un momento di allegria condivisa. Immancabile il "Santa’s Poste Office", pensato per far vivere ai più piccoli l’emozione di scrivere ed imbucare la propria letterina destinata a Babbo Natale nel vero ufficio postale del Polo Nord. E infine – grande novità – una maxi sfera di vetro che completerà l’immersione in un paesaggio ‘nordico’. Un’inaugurazione che si completa poi con le esibizioni itineranti degli artisti circensi e di un coro gospel che, insieme agli innevatori, contribuiranno a creare un’atmosfera ‘polare’.

Formula che si rinnova il 19 dicembre, sempre a partire dalle 19: questa volta il Villaggio e gli spettacoli si trasferiscono a Ginosa, dividendosi tra piazza Marconi e piazza IV novembre, anche in questo caso ad accesso libero, per un momento di festa dedicato a grandi e piccini.

Gran finale il 29 dicembre: alle 19 salutiamo l’avvicinarsi del nuovo anno con uno show speciale, capace di unire le generazioni nel segno dei cartoni animati. È l’amata Cartoon night Christmas edition, che vedrà in piazza Croce rossa protagonista Le stelle di Hokuto, band di sette elementi che esegue dal vivo le sigle di amatissimi cartoni animati e serie TV dagli anni ’70 ad oggi. Naturalmente indossando costumi di scena che rievocano eroi ed eroine dei cartoni più famosi, donando all’esibizione una verve ed un colore unici.

L’evento è ad accesso libero e senza prenotazione. Per info si può scrivere al numero WhatsApp di Wonderland eventi 393 729 52 98 o visitare le pagine Wonderland Eventi di Facebook (@wonderlandeventibypirulli) e Instagram (@_wonderland_eventi_)

"Incontrarsi, trascorrere del tempo insieme, stare insieme. Che sia con i propri cari, con gli amici, con le persone che ci fanno stare bene. Sono anche questi semplici, ma importanti momenti a dare forma al Natale – dichiara il sindaco di Ginosa, Vito Parisi - Oggi il tempo ha assunto ancor più valore. Tra mille impegni quotidiani, ne abbiamo sempre meno, specialmente per stare con la famiglia. Ecco perché in occasione di queste festività, abbiamo pensato di valorizzare quei momenti da trascorrere con i nostri famigliari e con i membri stessi della comunità di cui facciamo tutti parte attraverso delle giornate di animazione territoriale dedicate ai minori e agli adolescenti. Tante iniziative per vivere insieme la magia del Natale, a Ginosa e Marina di Ginosa. Nell’augurare buone festività ai più piccoli e alle rispettive famiglie, voglio rivolgere un invito: godiamoci pienamente questi momenti di preziosa semplicità. Insieme".

"Il Natale delle Meraviglie è una iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Sociali – aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali, Dania Sansolino - Vogliamo che tutti, ma proprio tutti, abbiano la possibilità di vivere qualcosa di diverso, di bello, di coinvolgente. Eventi grandiosi dedicati alla nostra comunità, ai più piccoli assieme alle rispettive famiglie. Vogliamo far sì che vivano dei momenti di spensieratezza, specialmente nel periodo natalizio, in cui si deve essere tutti più uniti, con particolare riguardo a quelle condizioni di vulnerabilità. In continuità con 'Connessioni', progetto di contrasto alle povertà educative che ha visto il coinvolgimento attivo delle associazioni locali attraverso numerosi laboratori ed eventi, vogliamo impegnare il tempo dei più piccoli. In attività semplici e allo stesso modo costruttive. Ringrazio gli uffici dei Servizi sociali e in particolare la responsabile Mariacarmela Curci per il lavoro ed il supporto. Questo Natale sarà magico e colmo di meraviglie".