Giornate FAI per le Scuole, la Delegazione valorizza la chiesa madre di Putignano

PUTIGNANO - Tornano, nella settimana dal 20 al 25 novembre, le Giornate FAI per le Scuole, giunte alla loro dodicesima edizione. La manifestazione dedicata alle scuole renderà protagonisti gli Apprendisti Ciceroni, studenti formati dai volontari FAI per accompagnare gli altri studenti alla scoperta di alcuni beni particolarmente preziosi del nostro territorio. Un’ulteriore occasione per il FAI di promuovere il nostro meraviglioso territorio, consolidando la collaborazione con gli istituti scolastici locali, dove crescono e vengono educati i cittadini del presente e del futuro.Tra gli oltre duecento luoghi speciali aperti in questa occasione, la Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte, grazie alla disponibilità dell’arciprete don Peppe Recchia, accoglierà le classi amiche FAI nella chiesa madre “San Pietro Apostolo” di Putignano.Alcune classi del progetto Apprendisti Ciceroni del Polo Liceale “Majorana- Laterza” e dell’Istituto Comprensivo “Minzele-Parini” di Putignano faranno da ciceroni ai loro colleghi alla scoperta di questo gioiello della città del Carnevale. L’appuntamento è fissato per il 20, 23 e 25 novembre al punto FAI Coopera dove i ragazzi si cimenteranno in attività laboratoriali, prima di attraversare Corso Garibaldi e piazza Plebiscito, giungendo così nella chiesa principale della città.Circa cinquecento ragazzi provenienti da Putignano e da alcuni paesi limitrofi ammireranno le opere di Stefano da Putignano e di alcuni tra i più importanti maestri dei secoli scorsi. Conosceranno la storia della chiesa, indissolubilmente legata alla storia della città nel corso dei secoli. Una “full immersion” storica ed artistica resa più divertente da alcune attività didattiche, tra le quali anche un originale “Escape Church”, e l’uso di alcuni pannelli esplicativi dedicati alla chiesa madre putignanese.“Anche quest’anno la nostra Delegazione FAI dei Trulli e delle Grotte si prepara ad accogliere centinaia di studenti per le Giornate FAI per le Scuole. Giornate che abbiamo molto a cuore, perché rappresentano un’ulteriore occasione per far conoscere e promuovere il nostro territorio, rendendo i giovani protagonisti.Altresì si rivelano momenti di piacevole scoperta, per la passione e la tenacia dispensate già nella preparazione dai nostri Apprendisti Ciceroni, desiderosi di narrare al meglio la storia e le bellezze del bene loro affidato.Un sentito ringraziamento va fatto ai Dirigenti scolastici e al personale docente dell’IC Minzele -Parini e del Polo Liceale Majorana- Laterza che hanno accolto il nostro invito dando ampia disponibilità.Le prossime giornate, ne sono certa, sapranno essere la manifestazione di questa importante e proficua collaborazione” dichiara la Delegata Scuola della Delegazione, prof.ssa Rosanna Palazzo che, insieme alle volontarie Silvia Laterza, Mariella Mastrangelo, Angela Mastrangelo e Rossella Martino, sta curando l’organizzazione delle Giornate.