GNV, Black Friday e Cyber Week: sconti fino al 50% per i viaggi fino a settembre 2024

GENOVA – GNV (Gruppo MSC) annuncia oggi la promo in occasione del Black Friday: da giovedì 23 a domenica 26 novembre - con disponibilità limitata - verranno applicati sconti del 50% su tutte le linee servite dalla Compagnia, ad esclusione di quelle nelle Baleari, per viaggi fino a settembre 2024. – GNV (Gruppo MSC) annuncia oggi la promo in occasione del Black Friday: da giovedì 23 a domenica 26 novembre - con disponibilità limitata - verranno applicati sconti del 50% su tutte le linee servite dalla Compagnia, ad esclusione di quelle nelle Baleari, per viaggi fino a settembre 2024.





Ma le sorprese non finiscono qui: ai primi quattro giorni di promo seguirà un’ulteriore settimana con sconti (sempre con disponibilità limitata) del 45% in occasione della Cyber Week da lunedì 27 novembre a lunedì 4 dicembre per viaggi fino a settembre 2024 su tutte le linee operate dalla Compagnia, ad esclusione di quelle nelle Baleari.

Per 12 giorni consecutivi GNV permetterà quindi di acquistare a prezzi vantaggiosi i biglietti per questa stagione invernale ma anche per la prossima stagione estiva con la possibilità di accedere all’eventuale annullamento gratuito fino a 14 giorni prima della partenza, garantendo ai propri clienti estrema flessibilità nella prenotazione del proprio viaggio.

Tra le linee alle quali verranno applicate le promozioni sono comprese quelle del mercato italiano per la destinazione Sardegna, dove la Compagnia opera con le linee Civitavecchia-Olbia, Genova-Olbia e Genova-Porto Torres, e la Sicilia con le tratte da e per Palermo verso Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese.

Fuori dal territorio nazionale la Compagnia è operativa anche in Marocco con cinque linee da e per Italia, Spagna e Francia, offrendo una rete completa verso tutti i maggiori porti mediterranei grazie ai collegamenti Genova-Tangeri, Barcellona-Tangeri e Barcellona-Nador, Sète-Tangeri e Sète-Nador; in Albania, con la linea Bari-Durazzo, e in Tunisia dai porti di Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi.