'La narrazione del conflitto in Medio Oriente': a Bari ciclo di incontri sullo stato dell'informazione e il ruolo del giornalismo

BARI - La Fondazione Scuola Forense Barese, in collaborazione con la Commissione Cultura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari e il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, promuove un ciclo di incontri dedicati al diritto e all'informazione, fondamentali per la partecipazione consapevole dei cittadini alle decisioni pubbliche.Il primo appuntamento, programmato per il 29 novembre, si concentrerà sulla "Narrativa del Conflitto in Medio Oriente". Gli esperti che affronteranno questo tema includono il Prof. Mario Spagnoletti, docente di storia contemporanea dell'Università di Bari, il Prof. Claudio Vercelli, docente di studi ebraici dell’Istituto Limec, il Prof. Ivan Ingravallo, docente di diritto internazionale dell'Università di Bari, insieme ai giornalisti inviati speciali Dott. Remigio Benni e Dott. Alessandro Trocino.Il convegno, aperto a tutta la cittadinanza, si terrà alle 15:30 presso il Palazzo di Giustizia in Piazza E. De Nicola. L'evento sarà moderato dall'avv. Giuseppe Ruscigno, Segretario della Scuola di Aggiornamento della FSFB, con conclusioni affidate all'avv. Serena Triggiani, già presidente del COA Bari.La giornata si concluderà con una breve performance del Coro dell’Ordine degli Avvocati di Bari, diretto dalla M° Maria Giulia Nardelli, con musiche in omaggio al valore della pace fra i popoli.L'ideazione e l'organizzazione del ciclo di incontri sono a cura degli avv.ti Ebe Guerra e Giuseppe Ruscigno, offrendo un'opportunità per riflettere sulla relazione tra informazione, diritto e democrazia.