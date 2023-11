Grottaglie, drande partecipazione alla festa de l’Unità: anche il Pd di cittadino sarà presente alla manifestazione nazionale che si terrà a Roma l'11 novembre 2023

GROTTAGLIE (TA) - Hanno suscitato molto interesse i dibattiti organizzati dal Partito Democratico di Grottaglie in occasione della festa de l’Unità, tornata in città dopo qualche anno. - Hanno suscitato molto interesse i dibattiti organizzati dal Partito Democratico di Grottaglie in occasione della festa de l’Unità, tornata in città dopo qualche anno.





Una serata di confronti socio politici con due incontri su "fascismo e antifascismo" e "lavoro e mezzogiorno" e tanta buona musica con i Libera nos a malo - cover band di Ligabue.

Nonostante la serata fresca ed umida del 4 novembre, la piazza era piena ed attenta agli interventi del presidente del consiglio regionale della Puglia e vice presidente del Pd nazionale Loredana Capone, del presidente dell’Anpi provinciale Riccardo Pagano, dell’ex senatore Giovanni Battafarano, dell’ex sindaco Giuseppe Vinci, del sindaco di Grottaglie Ciro D’Alò, del consigliere del presidente della Regione Puglia Mino Borraccino, della segretaria del Pd provinciale Anna Filippetti, del presidente del Pd provinciale Massimo Serio, del presidente del consiglio comunale di Grottaglie Aurelio Marangella, del consigliere comunale del Pd Grottaglie Ciro Petrarulo e del segretario cittadino del Pd Giuseppe Guarini.

Grande soddisfazione è stata espressa proprio da quest’ultimo che ha dichiarato: "Il ritorno della festa de l’Unità vuole rappresentare un nuovo inizio per i Pd cittadino, che lo riveda unito nell’idea di un partito che ritorni protagonista nelle decisioni fondamentali per il bene dei cittadini grottagliesi. Un partito che torni ad essere traino del centrosinistra cittadino".

Numerose le iniziative in cantiere e che nei prossimi mesi animeranno il circolo di Grottaglie.

Intanto, una delegazione del partito partirà la mattina di sabato 11 novembre con l’autobus messo a disposizione dalla federazione provinciale, per prendere parte alla manifestazione organizzata dal Partito Democratico nazionale "Per un futuro più giusto – l’alternativa c’è", che si terrà in piazza del Popolo a Roma.