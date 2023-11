Lecce, domenica 12 novembre 2023 lo spettacolo 'Cenerentola Rossini all'Opera' al Teatro Koreja

LECCE - Secondo appuntamento con il Teatro in Tasca domenica 12 novembre 2023. In scena Fondazione TRG con "Cenerentola Rossini all'Opera", uno spettacolo che nasce dalla volontà di presentare una "Cenerentola" nuova. Età consigliata 5-10 anni. - Secondo appuntamento con il Teatro in Tasca domenica 12 novembre 2023. In scena Fondazione TRG con "Cenerentola Rossini all'Opera", uno spettacolo che nasce dalla volontà di presentare una "Cenerentola" nuova. Età consigliata 5-10 anni.





Rossini inizia a comporre La Cenerentola sul finire del 1816, a soli venticinque anni. Nel giro di appena un mese, l’opera è pronta e va in scena a Roma, al Teatro Valle, il 25 gennaio 1817. Nonostante qualche iniziale riserva, anche dovuta ai ristretti tempi di preparazione del primo allestimento, La Cenerentola diviene presto un titolo molto apprezzato e rappresentato. Insieme al librettista Jacopo Ferretti, Rossini cerca un soggetto che possa essere rappresentato senza incidenti con la rigida censura dell’ambiente romano. La scelta ricade sulla fiaba di Cenerentola, molto popolare, ricorrente in varie forme sin dai tempi degli antichi egizi, dalla trama sufficientemente lineare e moralmente impeccabile.

La versione operistica, creata dal grande musicista Gioachino Rossini e dal librettista Jacopo Ferretti, ha ispirato gli autori dello spettacolo che, su quella base, hanno cominciato una lunga operazione drammaturgica per incrociare diversi livelli di rappresentazione

Lo spettacolo accompagna gli spettatori nel mondo dell’opera, per assistere alle vicende di un grande compositore, Gioachino Rossini colto nel momento della creazione artistica. Viene immaginato immerso nel suo mondo musicale, nella sua quotidianità, travolto dagli impegni, ossessionato dal cibo e dalla pigrizia.

"Non c’è musicista più adatto di Rossini – dichiara Buonarota – nel ricordarci che la parola è melodia, ma è anche ritmo e puro suono".

In scena ci sono tre personaggi: la Musica, personificata dal maestro Rossini, le Parole, cioè il librettista Jacopo Ferretti, e il Canto, ovvero una giovane ragazza di nome Angelina che sta facendo le pulizie in teatro e aiuta i due artisti ottocenteschi a unire musica, parole e canto nell’opera lirica La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo, che diverrà famosa in tutto il mondo. Tre personaggi che giocano in una girandola di emozioni, intrecciandosi come fili a comporre immagini, quadri poetici surreali e comici sulla trama della celebre fanciulla che perde la scarpetta.

"Una Cenerentola nuova – afferma Pisci – moderna e disincantata, come lo è la musica del maestro pesarese".

I contenuti dello spettacolo annodano due percorsi tematici: quello musicale e quello favolistico. Il primo percorso tematico racconta l'incontro tra musica, parole e canto nell'opera del compositore Gioacchino Rossini. Sono questi infatti i tre ingredienti di questa Cenerentola: la Musica, (il maestro Rossini), le Parole (il librettista Jacopo Ferretti) e il Canto (Cenerentola). Questi tre personaggi giocano, intrecciandosi come fili, a comporre immagini, quadri poetici, surreali e comici sulla trama di Cenerentola. Tre ingredienti che svelano la bellezza della nostra protagonista nel canto e nell’incanto. Il percorso favolistico-narrativo, poi, è strettamente legato al primo già nella scelta del titolo che Rossini e Ferretti vollero dare all'opera: "La Cenerentola ossia la bontà in trionfo".

Il mito di Cenerentola, da Perrault in poi, suggerisce il semplice concetto che il bene alla fine vince sul male, che l’avidità, la ferocia, la cupidigia e l’ambizione possono essere sconfitte dalla bontà. Un messaggio forse ingenuo e infantile, ma proprio per questo importante e necessario.

Riprenderanno anche i laboratori domenicali grazie alla collaborazione con la Coop. Terradimezzo che da 15 anni si occupa di ecoturismo, educazione e formazione ambientale nel Salento. I laboratori pre spettacolo avranno l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile e avvicinare il più possibile i bambini e i ragazzi alla natura.

Grazie alla collaborazione con Pupilla - libri, giochi, attività di Brindisi e con Semimini libri musica e giochi per piccoli e più piccoli di Lecce, inoltre, durante tutte le domeniche di Teatro in Tasca, nel BookPoint del teatro sarà possibile trovare testi e libri illustrati per crescere insieme, fra lettura e teatro.

Il Teatro in Tasca proseguirà domenica 26 novembre 2023 alle ore 17.30 con il Teatro Giovani Teatro Pirata e il loro Grande Gioco uno spettacolo che vede in scena lo storico attore del teatro pirata Silvano Fiordelmondo insieme a Fabio Spadoni, attore con sindrome down, in una storia che commuove e diverte.

Sarà possibile abbonarsi al Teatro in Tasca con la nuova formula #quandovuoiconchivuoi che permette agli spettatori di andare a teatro quando e con chi vogliono. Nell’abbonamento sono compresi 6 ingressi da utilizzare come più comodo: 1 persona può vedere 6 spettacoli; oppure 2 persone possono vedere 3 spettacoli; o 3 persone possono vedere 2 spettacoli.

Quest’anno Koreja sostiene "Per un sorriso in più", Associazione Genitori di Onco-Ematologia Pediatrica nata dal desiderio di offrire, a chi ne ha bisogno, tutto il sostegno necessario per affrontare il lungo iter della malattia.





CENERENTOLA ROSSINI ALL’OPERA

Di Pasquale Buonarota, Nino D’introna e Alessandro Pisci

Musica Di Gioacchino Rossini

Adattamento Musicale e al Pianoforte Diego Mingolla

Con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Mirjam Schiavello

Regia Di Nino D’introna

Scene di Lucio Diana

Costumi di Roberta Vacchetta

Trasformazioni a cura di Studio Mutazioni, Michele Guaschino

Creazioni Luci di Nino D’introna In Collaborazione con Emanuele Vallinotti

Tecnico Audio e Luci Emanuele Vallinotti

Una Produzione Fondazione Trg in collaborazione con Unione Musicale Onlus e con C.Ie Nino D’introna





Teatro In Tasca rientra nell’ambito di Strade Maestre 2023-2024, un progetto di Koreja realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura, Unione Europea, Regione Puglia Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio; Comune di Lecce; in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese. Partner Culturali: Università degli Studi di Lecce; Adisu Puglia; Associazione Palchetti Laterali; Pupilla - libri, giochi, attività di Brindisi, SemiMinimi libri musica e giochi per piccoli e più piccoli di Lecce, Associazione Per un Sorriso in più e la Cooperativa Terradimezzo.





Teatro Koreja

Info e prenotazioni: 0832242000

Rivendite biglietti: Teatro Koreja e su vivaticket.it