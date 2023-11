Il Bari a Piacenza contro il fanalino Feralpisalò

Ssc Bari fb







Supportato da oltre 1.500 tifosi al suo seguito, il Bari tornerà al Garilli a 14 anni di distanza da quel 8 maggio 2009, quando pareggiando 2-2 con il Piacenza, conquistò la sua matematica e ultima promozione in Serie A della sua storia. Quest'ultimo un precedente fa ben sperare per ottenere quei 3 punti che potrebbero proiettare i galletti al sesto posto nel turno che precederà la sosta del torneo cadetto per gli impegni delle Nazionali. Galvanizzato dal primo successo interno di questo campionato, giunto il 4 novembre ai danni dell'Ascoli, il Bari dovrà puntare alla terza vittoria esterna di questo campionato, riscattando l'1-0 subìto dal Feralpisalò il 23 maggio 2021 nel playoff di Serie C.

- "Sottovalutare l'avversario sarebbe un errore, non dobbiamo essere autolesionisti". E' l'avvertimento che Mister Pasquale Marino ha rivolto ai suoi uomini con implicito riferimento al Feralpisalò, attuale fanalino di coda del campionato e avversario del Bari nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie B in programma al Garilli di Piacenza alle ore 14 di sabato 11 novembre 2023.