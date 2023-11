Il Lecce Primavera perde 1-2 con il Cagliari a San Pietro in Lama





Nel secondo tempo al 18’ Michele Carboni realizza la rete decisiva per il successo del Cagliari con una conclusione a rientrare su calcio d’angolo. I giallorossi pugliesi sono penultimi in classifica con 4 punti e nella decima giornata di andata giocheranno domenica 12 novembre alle 10,45 in trasferta con il Milan. I rossoneri perdono 2-1 a Empoli e sono secondi con 20 punti.

- Nella nona giornata di andata del campionato Primavera, il Lecce perde 1-2 con il Cagliari a San Pietro in Lama. Nel primo tempo al 16’ i salentini passano in vantaggio con Francesco Minerva, tocco di destro. Al 17’ i sardi pareggiano per merito dello zambiano Kingstone Mutandwa con una girata al volo. Al 44’ il finlandese Henri Salomaa del Lecce Primavera va vicino al gol.