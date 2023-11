Serie C: il Monopoli pareggia 2-2 con il Cerignola al Veneziani

Quinto pareggio interno del Monopoli, che impatta 2-2 con il Cerignola al “Veneziani” nel posticipo della dodicesima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo i biancoverdi passano in vantaggio al 40’ con Santaniello e raddoppiano nel secondo tempo all’11’ per merito di Starita.Nella ripresa al 13’ D’ Ausilio accorcia le distanze per gli ofantini e al 37’ Coccia riesce a pareggiare. Per la squadra di Francesco Tomei sesto pareggio in questo torneo e quintultimo posto in classifica con 12 punti insieme alla Virtus Francavilla Fontana. Quarto pareggio esterno del Cerignola che è undicesimo con 16 punti.