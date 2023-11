Con il patrocinio della Società Italiana di Psichiatria, della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale, di Alzheimer Italia e del Comune di Alberobello, l’evento ha come Responsabile Scientifico il Prof Antonello Bellomo, Professore Ordinario di Psichiatria presso la Università di Foggia e Direttore della Unità Operativa Complessa di Psichiatria presso il Policlinico Riuniti di Foggia.



Sarà inaugurato dal Sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo e dall’Assessore alle Politiche Sociali ed alla istruzione, Valentina Liuzzi, che hanno sempre dimostrato particolare attenzione e sensibilità rispetto alle tematiche relative alla tutela della salute mentale dell’anziano.



Il convegno vedrà la partecipazione di relatori psichiatri, psicologi, neurologi, geriatri, internisti che per due giorni discuteranno di problematiche inerenti la cura, la riabilitazione e la tutela della persona anziana; ma ci sarà anche una apertura del contesto scientifico verso quello delle associazioni impegnate in questo settore con l’auspicio di dimostrare come un’azione sinergica possa consentire il raggiungimento di obiettivi importanti.



Il convegno, aperto ad operatori sanitari di varie specialità e discipline (medici, psicologi, infermieri professionali, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica, etc) continuerà con una FAD che riproporrà le stesse tematiche dal 15 dicembre 2023 al 31 maggio 2024 permettendo anche ad altri operatori di aggiornarsi su questi argomenti.

ALBEROBELLO - Si svolgerà ad Alberobello nelle date del 10 e 11 novembre 2023 il convegno dal titolo “La salute Mentale nella Persona Anziana. Prevenzione. Tutela. Interventi. Riabilitazione” presso “Casa Alberobello”.