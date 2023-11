Francavilla Fontana, al via la nuova stagione teatrale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Al via la nuova stagione teatrale di Francavilla Fontana a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese con protagonisti Enzo Decaro, Leo Gullotta e Fabio Grossi, Luca Bizzarri, Milena Vukotic con Pino Micol e Gianluca Ferrato, Gabriele Cirilli, Antonio Stornaiolo e Vito Signorile, Pino Ingrosso. - Al via la nuova stagione teatrale di Francavilla Fontana a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese con protagonisti Enzo Decaro, Leo Gullotta e Fabio Grossi, Luca Bizzarri, Milena Vukotic con Pino Micol e Gianluca Ferrato, Gabriele Cirilli, Antonio Stornaiolo e Vito Signorile, Pino Ingrosso.





"Si torna in scena – dichiara il Sindaco e Assessore alla Cultura Antonello Denuzzo – con la nuova stagione di prosa del Teatro Italia, ormai un appuntamento irrinunciabile che da tempo ha una risonanza non solo comunale. La cultura, in questo caso il teatro, si conferma una preziosa occasione di crescita per l’intero territorio".

Il primo a salire sul palco del Teatro Italia sarà Enzo Decaro il 7 dicembre con L’avaro immaginario tratto da Molière/Luigi De Filippo con Nunzia Schiano e la compagnia Luigi De Filippo. Sette quadri, un prologo e un epilogo. È un viaggio nel teatro, verso un sogno, la speranza e la salvezza.

Leo Gullotta e Fabio Grossi apriranno il 2024 con “In ogni vita la pioggia deve cadere” in programma il 9 gennaio. Lo spettacolo racconta la storia di una vita, la vita di due persone che vivono assieme e che si amano. Oggi si può dire che viene raccontata una "famiglia arcobaleno", ma senza figli. Una commedia che parla d’amore, di umanità, di verità, di condivisione.

Il 19 gennaio arriverà "Non hanno un amico", spettacolo teatrale di e con Luca Bizzarri, scritto con Ugo Ripamonti, ispirato all’omonimo podcast edito da Chora Media. Al centro dello show ci saranno la comunicazione politica dei nostri tempi, i fenomeni social, i costumi di un nuovo millennio confuso tra la nostalgia e il desiderio di innovazione tecnologica e sociale.

Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato il 2 febbraio presenteranno "Così è (se vi pare)" di Luigi Pirandello, per la regia di Geppy Gleijeses. Dramma del 1917, è fra i lavori più spregiudicati di Pirandello che lo definì "la miglior cosa che io abbia fatto finora".

Il 22 febbraio sarà la volta di "Più Shakespeare per tutti", un omaggio a William Shakespeare che è al tempo stesso una lezione e una scherzosa conversazione ideata e condotta dall’attore e presentatore Antonio Stornaiolo con Vito Signorile.

Pino Ingrosso il 22 marzo metterà in scena il suo spettacolo teatrale musicale Canto Pasolini (regia di Daniela Guercia) tratto dall’omonimo disco che contiene 11 poesie di Pier Paolo Pasolini, musicate da Ingrosso, e una canzone scritta dallo stesso Pasolini e Domenico Modugno.

La stagione si chiuderà il 18 aprile con Gabriele Cirilli in "Nun te regg più" per la regia di Valter Lupo. Lo show riflette su cosa vuol dire essere al passo con il tempo e attraversa tutti i generi del teatro comico, dalla commedia degli equivoci al cabaret con canzoni, monologhi e gag irresistibili.

Sino al 18 novembre i vecchi abbonati potranno confermare il proprio abbonamento contattando il numero 3208038588 o rivolgendosi al Cinema Teatro Italia in Via Santa Cesaria, 16, il martedì e il venerdì dalle 18.00 alle 20.00.